Красивая и менее прихотливая: названа альтернатива гортензии для сада

Для многих владельцев приусадебных участков гортензия остается фаворитом, однако ее требовательность к постоянному поливу и специфическому освещению часто создает трудности. Лагерстремия, известная также как индийская сирень, выступает отличной альтернативой, предлагая не менее эффектный вид при значительно большей устойчивости к летней засухе.

Этот кустарник не просто заменяет привычные цветы, но и добавляет в ландшафт особый восточный колорит. Кроме пышных метелок, растение декоративно своей необычной корой и яркими осенними листьями. Выбор лагерстремии позволяет создать цветущий сад, который потребует меньше усилий для поддержания его идеального состояния.

Индийская сирень

Лагерстремия – это настоящая находка для эстета. Ее цветы с гофрированными лепестками, напоминающими тонкую бумагу, собраны в крупные соцветия длиной до 20 сантиметров. Палитра поражает: от классического белого и нежно-розового до взрывной фуксии, глубокого фиолетового и огненно-красного. Растение украшает сад не только летом – после сезона цветения оно демонстрирует пятнистый гладкий ствол из-за отслоения коры, а осенью меняет цвет листьев на насыщенные желтые и красные тона.

Преимущества над гортензией

В отличие от гортензии, которая часто вянет под прямыми солнечными лучами, лагерстремия расцветает именно благодаря жаре. Она имеет значительно длиннее период цветения – с середины лета и до поздней осени. Если гортензии требуют огромного количества воды, то индийская сирень после укоренения демонстрирует превосходную выносливость к периодам засухи, что делает его идеальным для современного климата.

Идеальные условия для высадки

Чтобы куст радовал обильным цветением, ему необходимо обеспечить правильную локацию:

Освещение: только полное солнце, лучше всего – южная сторона сада.

только полное солнце, лучше всего – южная сторона сада. Защита: место должно быть закрыто от холодных сквозняков, идеально – возле светлой стены дома, которая будет отдавать тепло ночью.

место должно быть закрыто от холодных сквозняков, идеально – возле светлой стены дома, которая будет отдавать тепло ночью. Почва : растение неприхотливое к составу земли, но требует отличного дренажа. "Влажные ноги" (застой воды) могут стать для него фатальными.

растение неприхотливое к составу земли, но требует отличного дренажа. "Влажные ноги" (застой воды) могут стать для него фатальными. Контейнерное выращивание: лагерстремия прекрасно чувствует себя в больших вазонах на балконах или террасах.

Лагерстремия уход

Хотя взрослое растение достаточно самостоятельное, молодые саженцы требуют внимания, особенно в климатических зонах с морозными зимами. Корневую систему обязательно мульчируют толстым слоем коры или листьев, а ветки обертывают белым агроволокном. Растения в горшках на зиму лучше переносить в прохладное светлое помещение.

Ключевым моментом в уходе является весенняя обрезка. Поскольку лагерстремия формирует бутоны только на побегах текущего года, в конце зимы или в начале весны ветви следует укорачивать на 2/3. Это стимулирует бурный рост новых ветвей и обеспечивает максимально пышное цветение летом. В течение сезона достаточно регулярного полива молодых экземпляров и периодического внесения фосфорно-калийных удобрений.

OBOZ.UA писал, что садоводы стали чаще высаживать так называемые "бабушкины цветы".

