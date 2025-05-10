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Крапива, шпинат или щавель: с какой зеленью получится самый вкусный зеленый борщ

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
1,5 т.
Рецепт борща

Зеленый борщ – очень вкусное, летнее, полезное блюдо, которое можно готовить как со щавелем, так и с крапивой, шпинатом. Для того, чтобы блюдо было ароматным, готовьте его на курином бульоне. 

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Вкусный зеленый борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ароматного зеленого борща, с крапивой и лимонным соком. 

Рецепт борща

Ингредиенты: 

  • Бульон куриный – 4 л
  • Картофель – 5 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 3-4 зуб. 
  • Щавель – 150 г
  • Шпинат – 250 г
  • Сельдерей
  • Крапива
  • Спаржа 
  • Лимон – 1/4 шт. 
  • Соль, перец

Для подачи:

  • Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
  • Сметана
  • Отварные яйца
  • Брынза или фета

Способ приготовления: 

1. Для начала сварим бульон. Именно этот борщ будет вкуснее на курином бульоне, он более деликатный. В бульон добавим порезанный кубиком картофель, доведите до кипения. 

Куриный бульон

2. Пожарьте лук нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю и варим 10 минут.

Зажарка для борща

3. За это время бланшируем шпинат со щавелем и крапивой: шпинат хорошо промойте, в нем много песка, после нарежьте всю зелень. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в кастрюлю ко всем ингредиентам, туда же спаржу, крапиву, сельдерей и варим еще примерно 15 минут.

Зелень для блюда

4. Готовый борщ солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.

Зачем в борщ добавлять сок лимона

Перед подачей добавьте порционно сметану и вареные яйца!

Готовый борщ

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