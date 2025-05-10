Крапива, шпинат или щавель: с какой зеленью получится самый вкусный зеленый борщ

Зеленый борщ – очень вкусное, летнее, полезное блюдо, которое можно готовить как со щавелем, так и с крапивой, шпинатом. Для того, чтобы блюдо было ароматным, готовьте его на курином бульоне.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ароматного зеленого борща, с крапивой и лимонным соком.

Ингредиенты:

Бульон куриный – 4 л

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 3-4 зуб.

Щавель – 150 г

Шпинат – 250 г

Сельдерей

Крапива

Спаржа

Лимон – 1/4 шт.

Соль, перец

Для подачи:

Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук

Сметана

Отварные яйца

Брынза или фета

Способ приготовления:

1. Для начала сварим бульон. Именно этот борщ будет вкуснее на курином бульоне, он более деликатный. В бульон добавим порезанный кубиком картофель, доведите до кипения.

2. Пожарьте лук нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю и варим 10 минут.

3. За это время бланшируем шпинат со щавелем и крапивой: шпинат хорошо промойте, в нем много песка, после нарежьте всю зелень. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в кастрюлю ко всем ингредиентам, туда же спаржу, крапиву, сельдерей и варим еще примерно 15 минут.

4. Готовый борщ солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.

Перед подачей добавьте порционно сметану и вареные яйца!

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