Крапива, шпинат или щавель: с какой зеленью получится самый вкусный зеленый борщ
Зеленый борщ – очень вкусное, летнее, полезное блюдо, которое можно готовить как со щавелем, так и с крапивой, шпинатом. Для того, чтобы блюдо было ароматным, готовьте его на курином бульоне.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и ароматного зеленого борща, с крапивой и лимонным соком.
Ингредиенты:
- Бульон куриный – 4 л
- Картофель – 5 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 3-4 зуб.
- Щавель – 150 г
- Шпинат – 250 г
- Сельдерей
- Крапива
- Спаржа
- Лимон – 1/4 шт.
- Соль, перец
Для подачи:
- Зелень – укроп, петрушка, зеленый лук
- Сметана
- Отварные яйца
- Брынза или фета
Способ приготовления:
1. Для начала сварим бульон. Именно этот борщ будет вкуснее на курином бульоне, он более деликатный. В бульон добавим порезанный кубиком картофель, доведите до кипения.
2. Пожарьте лук нарезанный лук и чеснок. Добавляем к картофелю и варим 10 минут.
3. За это время бланшируем шпинат со щавелем и крапивой: шпинат хорошо промойте, в нем много песка, после нарежьте всю зелень. Бланшируем 1 минуту в кипятке с соком лимона. Сливаем воду и добавляем в кастрюлю ко всем ингредиентам, туда же спаржу, крапиву, сельдерей и варим еще примерно 15 минут.
4. Готовый борщ солим, перчим, можно добавить еще немного сока лимона.
Перед подачей добавьте порционно сметану и вареные яйца!
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