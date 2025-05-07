Крабовый салат по-новому с необычным ингредиентом: делимся рецептом блюда

Крабовые палочки – всегда удачный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также закусок. Еще их них можно делать запеканки и быстрые пироги без теста.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с тунцом и вареными яйцами.

Ингредиенты:

3-4 шт. отварного картофеля

2 банки тунца в собственном соку

100 г твердого сыра

4 вареных яйца

1 упаковка крабовых палочек

Зеленый лук

Майонез

Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.

2. Тунец размять вилкой, лук нарезать мелко. Крабовые палочки измельчить.

3. Выкладываем слоями (каждый немного смазываем майонезом): картофель (соль, перец), тунец, майонез, яйца (соль, перец), сыр, майонез, крабовые палочки, зеленый лук сверху! Поставьте салат в холодильник на 1 час в холодильник минимум.

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