Крабовый салат по-новому с необычным ингредиентом: делимся рецептом блюда
Крабовые палочки – всегда удачный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также закусок. Еще их них можно делать запеканки и быстрые пироги без теста.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с тунцом и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- 3-4 шт. отварного картофеля
- 2 банки тунца в собственном соку
- 100 г твердого сыра
- 4 вареных яйца
- 1 упаковка крабовых палочек
- Зеленый лук
- Майонез
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.
2. Тунец размять вилкой, лук нарезать мелко. Крабовые палочки измельчить.
3. Выкладываем слоями (каждый немного смазываем майонезом): картофель (соль, перец), тунец, майонез, яйца (соль, перец), сыр, майонез, крабовые палочки, зеленый лук сверху! Поставьте салат в холодильник на 1 час в холодильник минимум.
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