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Крабовый салат по-новому с необычным ингредиентом: делимся рецептом блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Рецепт салата

Крабовые палочки – всегда удачный продукт для приготовления вкусных салатов, закусок, а также закусок. Еще их них можно делать запеканки и быстрые пироги без теста.

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Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из крабовых палочек, с тунцом и вареными яйцами.

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • 3-4 шт. отварного картофеля
  • 2 банки тунца в собственном соку
  • 100 г твердого сыра
  • 4 вареных яйца
  • 1 упаковка крабовых палочек
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления: 

1. Картофель, яйца и сыр натереть на крупной терке.

Ингредиенты для салата

2. Тунец размять вилкой, лук нарезать мелко. Крабовые палочки измельчить.

Приготовление блюда

3. Выкладываем слоями (каждый немного смазываем майонезом): картофель (соль, перец), тунец, майонез, яйца (соль, перец), сыр, майонез, крабовые палочки, зеленый лук сверху! Поставьте салат в холодильник на 1 час в холодильник минимум.

Готовый салат

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