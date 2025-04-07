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Крабовый салат "Красное море" для пасхального стола: рецепт оригинального блюда
Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для салатов, а также закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для праздничного стола из крабовых палочек.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 8-10 шт
- Перец болгарский красный – 1 шт
- Помидоры – 2 шт
- Яйца – 2 шт
- Чеснок – 1 зубчик
- Майонез
Способ приготовления:
1. Порежьте брусками крабовые палочки и яйца.
2. Помидор и перец кубиком.
3. Смешайте майонез с тертым чесноком и заправьте салат.
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