Крабовый салат "Красное море" для пасхального стола: рецепт оригинального блюда

Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для салатов, а также закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для праздничного стола из крабовых палочек.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 8-10 шт

Перец болгарский красный – 1 шт

Помидоры – 2 шт

Яйца – 2 шт

Чеснок – 1 зубчик

Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками крабовые палочки и яйца.

2. Помидор и перец кубиком.

3. Смешайте майонез с тертым чесноком и заправьте салат.

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