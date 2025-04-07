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Крабовый салат "Красное море" для пасхального стола: рецепт оригинального блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
531
Рецепт салата

Крабовые палочки – один из самых простых и вкусных продуктов для салатов, а также закусок. Еще из крабовых палочек получится очень вкусная намазка.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата для праздничного стола из крабовых палочек.

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 8-10 шт
  • Перец болгарский красный – 1 шт
  • Помидоры – 2 шт
  • Яйца – 2 шт
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Майонез

Способ приготовления:

1. Порежьте брусками крабовые палочки и яйца.

2. Помидор и перец кубиком.

3. Смешайте майонез с тертым чесноком и заправьте салат.

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