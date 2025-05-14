Коньяк года 2024: кто возглавил рейтинг лучших

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По результатам ежегодной премии "Выбор года" в 2024-м международный бренд AZNAURI избран победителем номинации "Коньяк года" с большим отрывом от ближайшего конкурента.

На современном рынке, где выбор огромен, а конкуренция высока, потребители все чаще ориентируются на независимые источники доверия. Одним из таких ориентиров в Украине уже много лет является премия "Выбор года" – авторитетное ежегодное исследование, которое определяет лидеров в десятках товарных категорий, в том числе и среди брендов коньяка.

По данным исследовательской компании Ipsos Ukraine, 91,9% украинцев узнают медаль "Выбор года", что подчеркивает ее статус и уровень доверия. Именно поэтому результаты этого рейтинга считаются объективным отражением реальных предпочтений потребителей, а не просто следствием рекламной активности брендов.

Рейтинг победителей по результатам исследования

Методология премии построена на многоуровневом подходе, включающем:

репрезентативный опрос потребителей по всей Украине;

экспертную оценку профессионалов отрасли;

мнения рекламистов;

голоса членов жюри и оргкомитета.

Стоит отметить, что голосование именно потребителей имеет наибольший вес в подведении итогов, ведь среди всех перечисленных респондентов мнение потребителя самое важное.

В этом году категория "Коньяк" оказалась особенно конкурентной. Но бренд коньяка AZNAURI уверенно опередил остальных, почти вдвое обойдя ближайшего соперника. Результат AZNAURI – 29,7 пункта, а ближайшего конкурента – 14,9 пункта.

Международные награды

В этом году бренд AZNAURI имеет награды не только в Украине. На 12-м ежегодном Berlin International Spirits Competition 2025 бренд получил сразу несколько престижных наград, доказав свое высокое качество и вкусовые характеристики.

Золотую медаль получил AZNAURI Black Barrel – коньяк лимитированной серии, поражающий богатым ароматом с нотами карамели, специй, дыма и орехов. Уникальная выдержка в дубовых бочках с максимальной степенью обжига придает напитку глубину и характер.

Серебряную медаль получил AZNAURI Gold Reserve – купаж с оттенками сухофруктов, черного шоколада, ванили и дуба, который создает гармоничный и неповторимый вкусовой букет.

AZNAURI: признание за качество и инновации

"Победа на премии "Выбор года 2024" в категории "Коньяк года" стала еще одним важным достижением для AZNAURI, которое подтверждает лидерство бренда на украинском рынке. Этот титул – результат не только высокого качества продукции, но и постоянного стремления к инновациям, что отличает AZNAURI среди других производителей", – отмечает СЕО GLOBAL BEVERAGE TRADE Алексей Друзенко.

Конкуренция на рынке коньяков растет, но AZNAURI продолжает удерживать высокие позиции, завоевывая доверие потребителей благодаря бескомпромиссному подходу к качеству. Победа в рейтинге "Коньяк года 2024" является не только свидетельством успеха, но и мотивацией для дальнейших достижений.