Консервированные помидоры 'сливки' половинками: как вкусно приготовить

Консервированные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с луком, чесноком, специями, а также свеклой и морковной ботвой. А еще очень вкусно будет с горчицей, сухой и в зернах.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров "сливка" половинками.

Ингредиенты:

помидоры сорта "сливка"

пучок петрушки или укропа (что больше любите)

чеснок

лук

лавровый лист

черный молотый перец

приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно

Для маринада:

4 л. воды

400 г. сахара

4 ст.л. соли

400 г. уксуса

Способ приготовления:

1. Помидоры разрежьте пополам и каждую присыпаем черным перчиком.

2. На дно стерилизованных баночек закидываем петрушку или укроп, чеснок, пару колец лука и лавровый лист. Плотно укладываем помидоры, заливаем горячим маринадом, прикрываем крышками и стерилизуем 10 минут.

3. Законсервируйте банки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания.

