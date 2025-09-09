Консервированные помидоры "сливки" половинками: как вкусно приготовить
Консервированные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с луком, чесноком, специями, а также свеклой и морковной ботвой. А еще очень вкусно будет с горчицей, сухой и в зернах.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров "сливка" половинками.
Ингредиенты:
- помидоры сорта "сливка"
- пучок петрушки или укропа (что больше любите)
- чеснок
- лук
- лавровый лист
- черный молотый перец
- приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно
Для маринада:
- 4 л. воды
- 400 г. сахара
- 4 ст.л. соли
- 400 г. уксуса
Способ приготовления:
1. Помидоры разрежьте пополам и каждую присыпаем черным перчиком.
2. На дно стерилизованных баночек закидываем петрушку или укроп, чеснок, пару колец лука и лавровый лист. Плотно укладываем помидоры, заливаем горячим маринадом, прикрываем крышками и стерилизуем 10 минут.
3. Законсервируйте банки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания.
