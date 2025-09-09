УкраїнськаУКР
Консервированные помидоры "сливки" половинками: как вкусно приготовить

Ирина Мельниченко
Консервированные помидоры 'сливки' половинками: как вкусно приготовить

Консервированные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с луком, чесноком, специями, а также свеклой и морковной ботвой. А еще очень вкусно будет с горчицей, сухой и в зернах. 

Как вкусно законсервировать помидоры

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных консервированных помидоров "сливка" половинками. 

Ингредиенты:

  • помидоры сорта "сливка"
  • пучок петрушки или укропа (что больше любите)
  • чеснок
  • лук
  • лавровый лист
  • черный молотый перец
  • приправа "томат, базилик и чеснок" по желанию, но не обязательно

Для маринада:

  • 4 л. воды
  • 400 г. сахара
  • 4 ст.л. соли
  • 400 г. уксуса

Способ приготовления: 

1. Помидоры разрежьте пополам и каждую присыпаем черным перчиком.

Помидоры со специями

2. На дно стерилизованных баночек закидываем петрушку или укроп, чеснок, пару колец лука и лавровый лист. Плотно укладываем помидоры, заливаем горячим маринадом, прикрываем крышками и стерилизуем 10 минут. 

Маринад для помидоров

3. Законсервируйте банки, переворачиваем вверх дном и укутываем до полного остывания.

Готовые помидоры

