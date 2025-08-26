УкраїнськаУКР
Консервированные кабачки по-фински с горчицей и перцем: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
1 минута
Кабачки можно не только тушить и жарить, но и готовить из них вкусные закуски на зиму, например, икру, а также оригинальные салаты. 

Как вкусно законсервировать кабачки

Редакция FoodOboz рецептом вкусных маринованных кабачков с горчицей и специями по-фински. 

Как вкусно приготовить маринованные кабачки

Ингредиенты: 

  • 3 кг очищенных кабачков

Рассол:

  • 2 л воды
  • 200 г сахара
  • 3 ст. л соли
  • 200 мл 9% уксуса
  • Лавровый лист
  • Зерна горчицы
  • Перец душистый

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте кубиками большими.

Кабачки для салата

2. Маринад: в воду добавьте специи, соль, сахар, горчицу, доведите до кипения. После влейте уксус.

Маринад для овощей

3. Выложите кабачки в банки, залейте маринадом, законсервируйте.

Готовые кабачки

