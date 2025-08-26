Видео дня
Консервированные кабачки по-фински с горчицей и перцем: рецепт вкусной закуски
Кабачки можно не только тушить и жарить, но и готовить из них вкусные закуски на зиму, например, икру, а также оригинальные салаты.
Редакция FoodOboz рецептом вкусных маринованных кабачков с горчицей и специями по-фински.
Ингредиенты:
- 3 кг очищенных кабачков
Рассол:
- 2 л воды
- 200 г сахара
- 3 ст. л соли
- 200 мл 9% уксуса
- Лавровый лист
- Зерна горчицы
- Перец душистый
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте кубиками большими.
2. Маринад: в воду добавьте специи, соль, сахар, горчицу, доведите до кипения. После влейте уксус.
3. Выложите кабачки в банки, залейте маринадом, законсервируйте.
