Консервированные кабачки по-фински с горчицей и перцем: рецепт вкусной закуски

Кабачки можно не только тушить и жарить, но и готовить из них вкусные закуски на зиму, например, икру, а также оригинальные салаты.

Видео дня

Редакция FoodOboz рецептом вкусных маринованных кабачков с горчицей и специями по-фински.

Ингредиенты:

3 кг очищенных кабачков

Рассол:

2 л воды

200 г сахара

3 ст. л соли

200 мл 9% уксуса

Лавровый лист

Зерна горчицы

Перец душистый

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте кубиками большими.

2. Маринад: в воду добавьте специи, соль, сахар, горчицу, доведите до кипения. После влейте уксус.

3. Выложите кабачки в банки, залейте маринадом, законсервируйте.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: