Конкурент лаванды: какое растение в саду отпугивает комаров

Сантолина кипарисовидная может стать не только украшением сада, но и естественной защитой от насекомых. Ее интенсивный аромат не нравится комарам и моли, а яркие желтые соцветия хорошо сочетаются с другими средиземноморскими растениями.

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Сантолину часто называют конкуренткой лаванды. Этот небольшой декоративный полукустарник ценят за необычные листья, шаровидные желтые цветы и выразительный пряно-цитрусовый запах. Эксперты отмечают, что выращивать сантолину можно как в открытом грунте, так и в больших горшках на балконе или террасе.

Как распознать сантолину кипарисовидную

Сантолина кипарисовидная относится к семейству астровых. Она представляет собой раскидистый куст и обычно вырастает примерно до 30 сантиметров в высоту.

Растение легко узнать по мелким чешуйчатым листьям и ярко-желтым шаровидным соцветиям, похожим на маленькие помпоны. Ее аромат сочетает в себе пряные и цитрусовые ноты. Может ли сантолина заменить лаванду

Садоводы нередко сравнивают сантолину с лавандой, однако эти растения не обязательно высаживать отдельно. У них схожие требования к почве и освещению, поэтому они хорошо дополняют друг друга на клумбах.

Сантолина может быть проще в уходе, чем лаванда. Именно поэтому она подходит тем, кто только начинает обустраивать сад и ищет неприхотливую декоративную культуру.

Какие условия нужны растению

Лучше всего сантолина чувствует себя в условиях, приближенных к средиземноморским. Ей нужен хорошо дренированный песчаный или гравийный грунт с нейтральной или слабощелочной реакцией.

Растение устойчиво к засухе и не требует частого полива. Избыток воды для него опаснее, чем временная нехватка влаги, поскольку может привести к загниванию корней.

Еще одна слабая сторона сантолины – низкие температуры. В холодных регионах сильные морозы могут привести к вымерзанию кустов.

Нужно ли удобрять сантолину

Сантолина лучше растет на относительно бедных почвах, поэтому интенсивные подкормки ей не нужны. Избыток удобрений может быть лишним.

Зато ранней весной растение стоит подстричь. Формирующая обрезка помогает сохранить компактный и аккуратный куст.

Почему сантолину стоит посадить в саду

Прежде всего сантолину выращивают из-за её декоративности. Жёлтые соцветия, необычные стебли и листья хорошо сочетаются с другими растениями средиземноморского типа.

Небольшой куст можно посадить и в горшок, но емкость должна быть достаточно большой. Такой вариант подходит для балкона или террасы. Сильный аромат сантолины также помогает отпугивать некоторых насекомых. Несколько веточек в помещении могут защищать от моли, а растения в горшках на балконе или террасе – от комаров.

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