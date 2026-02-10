Конец зимы принесет финансовый прорыв земным знакам зодиака

Конец февраля и начало марта будет самым благоприятным периодом в финансовой сфере земных знаков зодиака. Как отмечает астролог Раса Петрейтенэ, аспекты Юпитера и Сатурна создают прекрасные условия для материального благополучия. Те, кто добросовестно трудился и планировал, теперь увидят результаты.

Финансовый прорыв ожидает Тельца, Деву и Козерога, пишет Madeinvilnius. У них есть самый большой шанс получить неожиданный доход или долгожданную премию в этот период.

Телец

Для Тельца самым благоприятным временем будет 20 февраля – 10 марта. Вы можете получить премию, которая превышает ваши ожидания. Или это будет доход от инвестиции, наследство или выигрыш.

Астролог Петрейтен отметила, что усердие и ответственный подход представителей этого знака к деньгам сейчас окупятся. Венера в знаке Тельца в начале марта укрепит финансовый успех.

Не пропустите предложения, которые связаны с недвижимостью или долгосрочными инвестициями. Это хорошее время для серьезных финансовых решений.

Дева

В конце зимы Девам также будет везти в финансах. На работе им могут повысить зарплату или предложить более оплачиваемую должность. Этому будет способствовать ваша планета-управитель Меркурий, который образует благоприятный аспект к Юпитеру, планете возможностей и роста.

Астролог Петрейтенэ отмечает, что работодатели оценят перфекционизм и усердие Девы. Период между 25 и 28 февраля очень благоприятный, чтобы поговорить о зарплате с начальством.

Также некоторые Девы могут получить предложение начать дополнительный бизнес или консалтинговый проект, который принесет дополнительный доход.

Козерог

Начало марта для Козерогов будет финансово продуктивным, особенно если они ведут собственный бизнес или работают фрилансерами. Вы можете получить оплату за проекты или привлечь новых клиентов.

"Козероги чрезвычайно ответственные и дисциплинированные – именно эти качества принесут сейчас финансовую выгоду. Сатурн, ваш управитель, сейчас поддерживает ваши амбиции", – объясняет астролог.

Петрейтене отметила, 5-8 марта наиболее благоприятное время для переговоров о зарплате или проектах. Козероги могут получить повышение в карьере со значительно более высокой зарплатой или предложение возглавить новый проект.

Используйте доход с умом

Астролог отметила, что земляные знаки от природы являются хорошими финансовыми менеджерами, однако в этот период особенно важно избегать импульсивных покупок.

Стоит направить часть полученных денег на сбережения или долгосрочные инвестиции. Лучшая сфера для Тельца – недвижимость, для Девы – образование или здоровье, а для Козерога – развитие бизнеса или выход на пенсию.

Другие знаки зодиака также могут достичь финансового успеха в конце февраля и в начале марта, однако они это почувствуют не так интенсивно. Раки и Рыбы могут получить доход от творческой деятельности, а для Стрельцов это благоприятное время для инвестиций в образование, которое принесет доход в будущем.

Астролог Петрайтене подчеркнула, что окончательное решение всегда принимаем мы, звезды лишь способствуют. "Не сидите сложа руки – действуйте", – говорит она.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

