Кому сегодня повезет: гороскоп для всех знаков зодиака на 18 августа

Во вторник, 18 августа, Луна будет находиться в знаке Скорпиона, поэтому люди будут склонны к критике. Астрологи советуют избегать раздражительных людей и стараться быть вежливыми.

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Также не стоит пытаться кого-то изменить, пишет Vogue.pl. Мы можем почувствовать спад оптимизма. Сегодня лучше сосредоточиться на самых важных обязанностях, а потом отдохнуть. Свидания и шопинг лучше оставить на другой день. Подробнее читайте в гороскопе.

Овен

Не спешите ни с чем сегодня. Утром вам может быть сложно донести свои идеи из-за критики со стороны других людей. Коллеги по работе могут не понимать вас так хорошо, как вам хотелось бы. Делайте все самостоятельно и не полагайтесь на других. Вечером расслабьтесь, займитесь искусством или хобби.

Телец

Благодаря Луне в оппозиции вы почувствуете прилив сил. Вы будете наблюдательны и не захотите подчиняться правилам. Ваша прямолинейность принесет вам пользу. День благоприятный для учебы, начала новых проектов и планирования. Вас ждет успех.

Близнецы

У вас будет хорошее настроение. Сегодня благоприятный день для вашей карьеры, вы можете получить выгодные предложения. У вас появятся идеи, которые принесут вам признание и деньги. Изменения пойдут вам на пользу. У ваших друзей могут быть для вас хорошие новости. Чьи-то успехи также повысят ваш оптимизм.

Рак

Смотрите на мир более оптимистично и чаще улыбайтесь, и все наладится. День может быть напряженным, однако вас также ждут благоприятные обстоятельства и выгодные предложения. Вы избежите неприятностей. Не стоит осуждать других или пытаться навязать им своё мнение. Днём сходите на прогулку и займитесь физическими упражнениями – и вы почувствуете прилив энергии.

Лев

Будьте мудрее. Действуйте дипломатично, уделяйте больше внимания эмоциям людей и будьте внимательны в важных вопросах. Сохраняйте спокойствие, и вы многого добьетесь. Днем сходите на прогулку в красивое место или позаботьтесь о себе. Не переживайте, если вы что-то не купили или не сделали. Ваши близкие вас поддержат.

Дева

Вы можете быть нужны другим людям. День благоприятен для работы, но не берите на себя слишком много. Найдите время для размышлений, а также для ухода за собой. Только не поддавайтесь манипуляциям, связанным с покупками или лечением. Не обращайте внимания на критику других людей. Сосредоточьтесь на тех, кто важен для вас.

Весы

Вы почувствуете, что заслуживаете больше денег и похвалы. Оцените свои идеи и услуги. Это хороший день для принятия финансовых решений. Вы можете найти новый способ заработка. Проявите терпение, ведь вы на правильном пути. Вечером отдохните и позаботьтесь о своих духовных потребностях.

Скорпион

Луна в вашем знаке принесет вам успех. Вы будете быстры и эффективны. Вы почувствуете желание получить повышение по службе или более высокую зарплату. Действуйте спокойно, и люди смогут помочь вам достичь ваших целей. Также помните о своих обещаниях другим. Вечером отдохните. Это благоприятное время для любви и знакомств.

Стрелец

Вы узнаете, что о вас думают другие люди. Идите к своей цели, но не любой ценой. Наблюдайте за окружающими и делайте выводы, но не позволяйте им испортить вам настроение. Вы предложите отличные идеи на работе. Вечером стоит пообщаться с друзьями, посмеяться и снять стресс.

Козерог

У вас будет много дел. День пролетит незаметно. Возможны скучные разговоры с важными людьми, но это пойдет вам на пользу. Обсудите идеи, которые принесут больший доход. Может появиться интересное предложение относительно обучения или поездки. Вечером позаботьтесь о своем здоровье и расслабьтесь перед сном.

Водолей

У вас будет много блестящих идей, как упорядочить различные обязанности. Вас ждут длительные дискуссии. Ваша готовность действовать пригодится вам позже. Вы еще вернетесь к этой теме. Позаботьтесь о своём доме и вкусной еде. Также это благоприятное время для заботы о здоровье.

Рыбы

Вы будете уверены в себе и не позволите себя критиковать, поэтому люди могут удивиться. Делайте то, что считаете правильным, и вы добьетесь успеха. Днем сделайте перерыв и отдохните. Покупки или уборка подождут. Сходите на йогу, в спортзал или бассейн, и вы восстановите свои силы.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов и эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надёжной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет за читателями право решать, верить в предсказания или нет.

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