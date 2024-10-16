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Комплекс домов на природе "УЛИС" приглашает на новую локацию возле Ворохты

Глеб Иванов
Новости. Общество
1 минута
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Комплекс домов на природе 'УЛИС' приглашает на новую локацию возле Ворохты

Комплекс домов на природе "Улисс" открыл новую локацию у Ворохты. Она находится на Кривопольском перевале в Карпатах.

"Улис. Ворохта" приглашает отдохнуть всех желающих. Для военных и ветеранов действует постоянная скидка.

Комплекс домов на природе "УЛИС" приглашает на новую локацию возле Ворохты

В комплексе "Улис. Ворохта" обустроено 12 домов, с террас которых видны склоны горы Кострич, а с верхней точки локации - горы и долину поселка Ворохта.

Комплекс домов на природе "УЛИС" приглашает на новую локацию возле Ворохты
Комплекс домов на природе "УЛИС" приглашает на новую локацию возле Ворохты

Здесь есть также прогулочные маршруты на любой вкус: от непринужденной прогулки по перевалу до восхождения на гору Кострич.

Локация находится в самом сердце Гуцульщины, которая имеет глубокую историю, много интересных исторических находок и секрет плейсов.

УЛИС подготовил для своих гостей интерактивную карту, где обозначил все, что стоит внимания – от курортной Ворохты до Верховины, которая является городом музеев.

Комплекс домов на природе "УЛИС" приглашает на новую локацию возле Ворохты

В "Улисс" также есть кухня с готовыми блюдами и мангальная зона возле каждого дома.

Посетить дома "Улисс" можно вместе с домашними животными.

Забронировать дом можно по ссылке. Для военных и ветеранов на всех локациях "Улисс" действует скидка -30%.