Комплекс домов на природе 'УЛИС' приглашает на новую локацию возле Ворохты

Комплекс домов на природе "Улисс" открыл новую локацию у Ворохты. Она находится на Кривопольском перевале в Карпатах.

"Улис. Ворохта" приглашает отдохнуть всех желающих. Для военных и ветеранов действует постоянная скидка.

В комплексе "Улис. Ворохта" обустроено 12 домов, с террас которых видны склоны горы Кострич, а с верхней точки локации - горы и долину поселка Ворохта.

Здесь есть также прогулочные маршруты на любой вкус: от непринужденной прогулки по перевалу до восхождения на гору Кострич.

Локация находится в самом сердце Гуцульщины, которая имеет глубокую историю, много интересных исторических находок и секрет плейсов.

УЛИС подготовил для своих гостей интерактивную карту, где обозначил все, что стоит внимания – от курортной Ворохты до Верховины, которая является городом музеев.

В "Улисс" также есть кухня с готовыми блюдами и мангальная зона возле каждого дома.

Посетить дома "Улисс" можно вместе с домашними животными.

Забронировать дом можно по ссылке. Для военных и ветеранов на всех локациях "Улисс" действует скидка -30%.