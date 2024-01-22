"Таиф" совершил в Синопском сражении настоящий подвиг, в отличие от столь воспеваемого "Варяга". Но если о мифическом подвиге "Варяга" знают даже дети, то о блестящем достижении этого турецкого пароходофрегата мало кто знает даже среди специалистов. Рев русских фанфар в честь победы в том сражении и откровенное, наглое враньё русских историков и писателей об этом доблестном корабле и его лихом командире, заглушили голос Клио, музы правдивой истории.

Видео дня

Раз врага не удалось победить, его надо оклеветать, и о британце Адольфусе Слейде, которому русские историки приписывают командование пароходофрегатом, пишут издевательски. Под их пером ничтожный Слейд трусливо бежал с поля боя и до сих пор не может остановиться. Так что Крымская война еще не закончена и, вступаясь за истину, я некоторым образом продолжаю то давнее Синопское сражение.

И не только на сайте "Обозревателя" – на днях отослал статью об этом подвиге в американский журнал The Artilleryman magazine. В весеннем номере она будет ко времени, к 170-летию события. Какого? 27 марта 1854 года Англия и Франция объявили войну Российской империи. И если сейчас фактически идет Третья мировая, и военный эксперт Юрий Федоров с полным основанием так и назвал свою новую книгу – "Украинский фронт Третьей мировой войны", то Крымскую войну считают прообразом Первой мировой.

В статье для американского журнала я пишу, что подвиг "Таифа" был наиболее ярким эпизодом Синопского сражения (во всем остальном оно с военной точки зрения большого интереса не представляло), но в российской историографии он очерняется и перевирается, а турецкая лишь в этом веке начала серьезно интересоваться темой флота. И заключаю статью такими строками:

"На следующий день корабль прибыл в Стамбул (из-за нехватки угля пришлось жечь корабельное дерево), доставил весть о Синопском разгроме и встал на ремонт. Командовал "Таифом" в этом бою египетский binbaşi (лейтенант-командор) на турецкой службе Арап Яхъя Бей (Arap Yahua Bey).

Что касается измышлений российских авторов о том, что "Таифом" командовал Слейд, то они легко опровергаются, Во-первых, контр-адмирал и главный советник флота слишком значительная фигура, чтобы командовать одним из многих турецких пароходов. Во-вторых, как следует из его книги, он в это время пребывал на фрегате "Нусретие", который вместе с египетской эскадрой адмирала Хассана Паши крейсировал у Румелийского берега на западе моря.

Ну а самое постыдное в русских измышлениях то, что их основой послужили слухи, а также провокационные сплетни проправительственной газеты "Северная пчела", редактор которой был агентом III отделения императорской канцелярии. Это отделение занималось надзором за политически неблагонадёжными лицами и сыском, а его агенты презирались в обществе. Так пишется русская история..." (Имеется в виду книга Слейда "Turkey and the Crimean War").

Но если для американцев пикантные детали русской истории не слишком понятны, то украинский читатель еще как может их оценить! Тем паче, что дьявол кроется именно в деталях.

Сплетня о Слейде

Итак, российская историография упорно считает командиром "Таифа" британца Слейда и не жалеет чёрной краски на хорошего моряка, дипломата и писателя, чьи книги цитируются и переиздаются в XXI веке. Не зря в марте 1850 года он занял пост Мушавера-паши, главного советника турецкого флота, и следующие семнадцать лет провёл в турецких водах.

О наглом вранье русских авторов я писал не без оснований и приведу примеры: "Адольфус Слэд, командир "Таифа", мог сколько угодно переименовываться в Мушавер-пашу, но он как был до своего превращения в поклонника пророка истым бравым англичанином, а вовсе не турком, так англичанином и остался, и служил он в турецком флоте не во славу аллаха и Магомета, а во славу лорда Стрэтфорда-Рэдклифа… Если бы, например, Новосильский или капитан Кутров, командир "Трех Святителей"… вздумали поступить среди боя так, как поступил этот Мушавер-паша, то Нахимов без колебаний повесил бы его на рее. И если бы Мушавер-паша был только Мушавер-пашой, а не был бы еще урождённым Адольфусом Сладом, то, может быть, нашлась бы в свое время и для него подходящая рея в турецком флоте".

Кто это предлагает повесить адмирала? Е. Тарле, маститый академик, историк и мастер слова. В его язвительном пассаже ни слова правды. Нет и ссылок на источники.

Еще пример: "В разгар сражения, когда положение турецкой эскадры стало особенно критическим, Адольф Слейд наглядно продемонстрировал все ничтожество английской морской школы и дал яркий урок своим союзникам-туркам, показав, как англичане понимают взаимную выручку в бою…" "Но, несмотря на подавляющее превосходство в артиллерии, Адольф Слейд после непродолжительной перестрелки продолжал позорное бегство. Через полчаса турецкий флаг, прикрывавший трусость и ничтожество английского офицера, скрылся за горизонтом". Это уже певец ленинско-сталинского флота Б. Зверев клеймит английского наймита. Но ссылок также нет.

А вот лауреат Сталинской премии, академик С.Н Сергеев-Ценский (также без указания на источники, но оно и понятно, это художественное произведение, книга "Синопский бой": "…"Таиф" бежал еще в самом начале боя: адмирал След… счёл более умным совсем бросить и свою эскадру и Синоп и бежать по направлению к Босфору. …и, хотя числился на службе у султана, хотел явиться в Константинополь истым англичанином, больше политическим деятелем своей страны, чем моряком турецкого флота. Но для того чтобы явиться с обстоятельным докладом, ему необходимо было, конечно, продержаться за спинами сражавшихся…".

Бежал Слейд и у солидного А.М. Зайончковского: "...20-пушечный батарейный турецкий пароход "Таиф" под командой англичанина Слэда. Как только был обнаружен подход нашей эскадры, пароход этот начал разводить пары и с первыми выстрелами бежал с места битвы".

Ему вторит официальный военный историограф, профессор Генштаба генерал-лейтенант М.И. Богданович: "Из всех неприятельских моряков, тогда находившихся в Синопе, только лишь капитан След (англичанин-ренегат), поняв опасность, угрожавшую турецкой эскадре, ушёл на пароходе "Таиф" в Константинополь и принес туда весть о поражении при Синопе". И у него подтверждающие ссылки отсутствуют.

Е.В. Богданович, генерал от инфантерии и патриотизма: "Слейд – тогдашний Муштавер-паша, – ценя по достоинству пресловутое "геройство" турок, убедился, что для их эскадры пропала всякая надежда на спасение, и, не теряя времени, решился спастись из этого ада, пользуясь отличным ходом и образцовым вооружением парохода…" Ссылок тоже нет.

Жало "Северной пчелы"

Самое поразительное, что все эти генералы и профессора-академики повторяли моряцкие слухи, а также сплетни одиозной "Северной пчелы", газеты с неважной репутацией! Ее редактор, Фаддей Булгарин был агентом III отделения ЕИВ канцелярии, Впрочем, со стороны газеты это могла быть, говоря современным языком, ИПСО. Эти сплетни приводятся в книге академика и генерал-лейтенанта Н.Ф. Дубровина о Крымской войне.

Первая: "В Триестской газете простираются известия из Константинополя до 5 декабря 1853 г. В них находим следующее: фрегат "Таиф", избегший синопского поражения, прибыл в Константинополь 2 декабря… Турки обвиняют в синопском поражении Мушавер-пашу (капитан След), к эскадре которого принадлежали истреблённые корабли. Жалуются, что он оставил турецкий флот в Синопе вопреки данным ему инструкциям". ("Северная пчела", 1853, № 281).

И вторая: "В письмах из Константинополя" от 8 декабря 1853 года говорят: "Капитан След (англичанин, принявший магометанскую веру и служащий адмиралом под именем Мушавер-паши) играет в английских газетах воинственную роль, а в Константинополе заслужил славу человека, не знающего своего дела и труса. Он не знает своего дела потому, что дозволил напасть на турецкую эскадру врасплох, хотя многие признаки удостоверяли в приближении русского флота. Он трус, ибо в самом начале дела бежал со своим пароходом и был издали свидетелем погибели эскадры". ("Северная пчела", 1853, № 282).

Это и все "документальные" сообщения об участии Слейда в Синопском бою, которые удалось найти!

Да, "Триестская газета", как называли в России, по-видимому, "Observateur de Trieste", считалась хорошо осведомленной, и на нее ссылались не только в Петербурге. Так, голландская газета "De NoordBrabanter" 23 июля 1853 года писала: "Газета Триестский обозреватель сообщает, что египетский вице-король Аббас Паша распорядился послать три линейных корабля, четыре фрегата, два корвета, одну шхуну и два парохода с десантом в Константинополь". С этими кораблями Слейд и патрулировал Румелийский берег в ноябре 1853 года.

Но в Триесте выходило семь ежедневных газет, больше, чем в любом ином городе империи, кроме Вены и Праги: еще "IlPiccolo", "Triester Tagblatt", "Triester Zeitung", "IlPiccolo della Sera", "L’Indipendente" и "Osservatore Triestino". Ссылался на триестскую газету и Карл Маркс летом того же 1853 года, но, в отличие от Булгарина, указывал ее: "Triester Zeitung".

Что касается первой заметки, то вряд ли редакторы газет Триеста, этого центра сведений о морских делах, известного шпионского гнезда, не знали, что эскадрой, посланной на восток, командовал патрона (вице-адмирал) Осман-паша, а не Мушавер-паша в чине рийале (контр-адмирал) Слейд. Если же Слейд командовал, кто бы мог давать ему в Синопе инструкции?! И т.д. Поэтому доверять ей нельзя категорически.

Вторая заметка еще мутнее. На какие письма из Константинополя ссылается автор? Насколько им можно доверять? Судя по стилю заметки, близкому к стилю сталинца Б. Зверева, ни в малейшей степени. Сама по себе ссылка на "Северную пчелу" дискредитирует автора, ибо прекрасно известно, что газета служила негласным органом III Отделения, самого же Булгарина шеф жандармов А.Х. Бенкендорф "употреблял по своему усмотрению по письменной части на пользу службы".

И если "Пчела" доходила до ругани и доносов на Пушкина и Гоголя, то состряпать клевету на Слейда ей сам бог велел. Точнее, Бенкендорф. Вот так открывается русский историографический ларчик.