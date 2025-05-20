Кого из украинцев в первую очередь мобилизуют в июне 2025 и что надо знать: объяснение

В связи с полномасштабной войной, развязанной Россией, в Украине продлено действие военного положения и всеобщей мобилизации до 6 августа 2025 года. В течение этого периода военнообязанные мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и в дальнейшем будут подлежать призыву на военную службу в ряды Вооруженных Сил Украины.

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В то же время есть категория граждан, которых в июне будут мобилизовать в первую очередь. OBOZ.UA рассказывает подробнее об этом.

Кого из украинцев призовут на военную службу в июне 2025 года в первую очередь

Правила мобилизации в Украине в июне 2025 года остаются без изменений. В Вооруженные Силы Украины будут призывать военнообязанных мужчин в возрасте от 25 до 60 лет, независимо от наличия военного опыта, при условии, что они:

– не имеют отсрочки от мобилизации;

– не забронированы предприятием, учреждением или организацией;

– признаны годными к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии (ВВК).

Стоит отметить, что юноши в возрасте от 18 до 25 лет могут вступить в ВСУ только на добровольной основе, подписав контракт.

Также украинское военное руководство неоднократно подчеркивало, что для пополнения рядов армии в первую очередь нужны лица с боевым опытом (штурмовики, артиллеристы и т.д.), и те, кто владеет специфическими или дефицитными военными специальностями.

Напомним, ранее OBOZ.UA объяснял, что грозит ограниченно годным гражданам, которые не пройдут военно-врачебную комиссию до 5 июня и подлежат ли военному призыву мужчины старше 50 лет.

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