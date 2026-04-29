Кого из мужчин в возрасте 50+ могут мобилизовать в мае: детальное объяснение

В мае 2026 года мобилизация мужчин в возрасте 50+ в Украине происходит по общим правилам военного положения, но с определенными практическими особенностями. Решение о призыве принимается индивидуально, с учетом пригодности к службе и потребностей армии.

При этом старших военнообязанных чаще привлекают к тыловым или специализированным направлениям.

В Украине во время военного положения мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Так что граждане старше 50 лет также могут быть призваны, если не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

На практике решающим является не сам возраст, а несколько ключевых факторов. Среди них – состояние здоровья, определенное военно-врачебной комиссией, а также наличие востребованной военной или гражданской специальности. Если человек пригоден к службе и имеет необходимые навыки, его могут мобилизовать даже в 55-59 лет.

В то же время для этой возрастной категории существуют особенности распределения. Мужчин 50+ чаще направляют не в боевые подразделения, а в тыловые части, логистику, обеспечение или административные направления. Здесь большее значение имеют опыт, профессиональные компетенции и организационные способности.

Однако единого подхода к назначению нет – все зависит от конкретных потребностей Вооруженных сил и индивидуальных характеристик человека. В некоторых случаях даже старших военнообязанных могут привлекать к боевым задачам, если они имеют соответствующую подготовку.

Не подлежат мобилизации те, кто имеет оформленную отсрочку, бронирование по предприятию или признан непригодным по состоянию здоровья. Предельный возраст службы остается на уровне 60 лет, после чего возможно увольнение или служба по отдельному контракту.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что если военное положение в Украине продлят, правила мобилизации останутся неизменными. Как и раньше, ключевыми факторами остаются возраст, военный статус и наличие оснований для отсрочки.

