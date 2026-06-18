«Когда журналист оказывается за решеткой, там оказывается и часть правды»: Нариман Джелял выступил на собрании Европейской федерации журналистов

Делегаты ежегодного собрания Европейской федерации журналистов (EFJ) в Анкаре громкими аплодисментами приветствовали посла Украины в Турции Наримана Джеляла – крымскотатарского журналиста, общественного деятеля и бывшего политического заключённого Кремля.

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Об этом событии рассказал председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко.

Еще несколько лет назад его имя звучало на конгрессах Европейской и Международной федераций журналистов среди украинских журналистов и общественных деятелей, освобождения которых требовало международное журналистское сообщество. Национальный союз журналистов Украины регулярно включал Наримана Джеляла в списки солидарности, которые поддерживались решениями конгрессов EFJ и IFJ.

Томиленко отметил, что в сентябре 2021 года российские оккупационные власти в Крыму арестовали Наримана Джеляла.

"Его приговорили к 17 годам лишения свободы по сфабрикованным обвинениям. После почти трёх лет пребывания в российском плену он был освобождён в рамках обмена, а впоследствии назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Турции", – отметил председатель НСЖУ.

Выступая перед лидерами журналистского сообщества со всей Европы, Нариман Джелял рассказал об уничтожении независимой журналистики в оккупированном Крыму и о роли гражданских журналистов, которые после оккупации полуострова продолжили документировать реальность.

"Оккупация начинается не только с солдат. Она начинается с контроля над информацией", – подчеркнул он.

По словам Джеляла, после оккупации Крыма независимые СМИ постепенно были закрыты или вытеснены с полуострова. Когда профессиональная журналистика стала практически невозможной, её место начали занимать гражданские журналисты – обычные люди, которые документировали обыски, аресты, политически мотивированные суды и нарушения прав человека.

"Они доставали свои телефоны. Они записывали. Собирали свидетельства. Публиковали информацию. Эти люди выполняли важнейшую функцию журналистики – не позволяли реальности исчезнуть". Именно поэтому многие гражданские журналисты сами стали мишенью репрессий", – рассказал Джелял.

Отдельно Нариман Джелял напомнил о крымских журналистах и гражданских репортерах, которые до сих пор находятся в российских тюрьмах.

"Сегодня десятки крымских гражданских журналистов остаются за решеткой. Среди них люди, которых я знаю лично – Асан Ахтемов, Осман Арифмеметов, Сервер Мустафаев, Амет Сулейманов, Ирина Данилович и многие другие. У них были разные профессии, разные судьбы, но их объединяло одно: они отказались молчать", – отметил посол.

Особенно сильным прозвучало его высказывание о настоящей цели российских репрессий: "Сегодня в оккупированном Крыму не нужно организовывать протесты. Не нужно открыто сопротивляться. Иногда достаточно просто документировать, задать вопрос или опубликовать информацию".

И добавил фразу, которая стала одним из главных посылов его выступления: "Когда журналист оказывается за решеткой, за решеткой оказывается и часть правды".

В конце выступления посол Украины поблагодарил ЕФЖ, МФЖ и все журналистские организации, которые на протяжении многих лет поддерживали кампании солидарности с украинскими и крымскими журналистами, заключёнными в России.

"Солидарность не может открыть двери тюрьмы за одну ночь. Но молчание только укрепляет тех, кто строит эти тюрьмы", – отметил Нариман Джелял.

"Для меня, как председателя Национального союза журналистов Украины, было особенно волнительно представлять Наримана Джеляла делегатам Европейской федерации журналистов. Еще совсем недавно мы на конгрессах EFJ и IFJ призывали международное журналистское сообщество требовать его освобождения из российского плена. Сегодня же Нариман Джелял обращается к европейским коллегам как посол Украины в Турции. Благодарю коллег из Руководящего комитета European Federation of Journalists – EFJ, которые единогласно поддержали идею предоставить трибуну Ежегодного собрания для Наримана Джеляла", – отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Выступление Джеляля – яркое напоминание о том, что международная солидарность имеет значение, а борьба за свободу слова и права журналистов способна приносить реальные результаты.

О ежегодном собрании ЕФЖ

Ежегодное собрание Европейской федерации журналистов проходит в Анкаре с 17 по–19 июня под лозунгом "Независимая журналистика под осадой" (Independent Journalism Under Siege). В мероприятии принимают участие почти 100 руководителей журналистских организаций и профсоюзов из десятков стран Европы.

17 июня состоялась международная конференция "Глобальный кризис журналистики", на которой обсуждались вызовы военной журналистики, влияние искусственного интеллекта на СМИ, цифровая трансформация редакций и состояние свободы слова в Турции. В панельной дискуссии о журналистике в условиях войны выступил председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

18 июня состоялось официальное открытие Ежегодного собрания ЕФЖ, в ходе которого с ключевым обращением выступил Нариман Джелял. Делегаты также рассмотрели отчеты о деятельности Федерации, финансовые вопросы и приоритеты работы на следующий год. 19 июня участники будут рассматривать резолюции и срочные заявления. Среди них – ые документы в поддержку украинских журналистов, местных и прифронтовых СМИ, а также требования об освобождении украинских журналистов, незаконно удерживаемых Россией.