Когда в Украину придет потепление: синоптик назвала дату

После переменчивой и прохладной погоды в конце апреля украинцам придется еще немного подождать настоящего весеннего потепления. Синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что более стабильное тепло начнет возвращаться только в начале мая.

Последние выходные апреля будут сопровождаться резкими изменениями температуры, осадками и сильным ветром, что повлияет на самочувствие метеочувствительных людей. Об этом Диденко сообщила в Telegram.

В конце апреля погода в Украине будет оставаться нестабильной. В субботу, 25 апреля, ночью ожидаются заморозки без осадков, а днем в северных областях пройдут небольшие дожди. На большей части территории будет суше, местами появится солнце. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11...+15°C, а на юге и западе поднимется до +14...+18°C.

В воскресенье, 26 апреля, ситуация изменится из-за прихода холодного атмосферного фронта. Дневная температура снизится до +9...+12°C в большинстве регионов. В то же время южные, восточные области и часть центральных регионов еще удержат более теплую погоду – до +15...+19°C.

Осадки в воскресенье распространятся на большинство территории страны – преимущественно в виде дождя, но в западных областях из-за резкого похолодания возможен даже снег. Ожидается сильный западный и северо-западный ветер со штормовыми порывами в течение обоих дней.

В Киеве выходные также будут ветреными: в субботу – прохладная ночь с возможными заморозками и относительно теплый день до +13...+15°C, а в воскресенье – усиление ветра, увеличение облачности и снижение температуры до около +10°C.

Первое ощутимое и более стабильное потепление ожидается ориентировочно с 5 мая. К этому времени погодные условия будут оставаться переменчивыми, с перепадами температуры и атмосферного давления.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Киевской области в субботу, 25 апреля, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Синоптики предупредили о ночных заморозках, а днем температура воздуха в регионе максимально прогреется до +16°С.

