Когда в последний раз нужно подкормить морковь: урожай будет рекордным

Чтобы морковь была сладкой и вкусной, а также хорошо хранилась зимой, ее крайне необходимо правильно подкармливать. Одним из ключевых нюансов ухода здесь является своевременное внесение удобрений.

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Особую роль играет последняя подкормка, которая дает овощу силы хорошо дозреть и сформировать крупные корнеплоды. Удобрения нужно вносить, пока растение активно растет и развивается. Как это сделать правильно, рассказало издание VSN.

Когда в последний раз подкармливать морковь

Последнее внесение азотных удобрений для моркови следует проводить примерно до конца июля. После этого растение переходит от наращивания зеленой массы к формированию корнеплода, и избыток азота уже негативно влияет как на вкусовые качества, так и на способность урожая долго храниться.

Исключением могут быть лишь поздние посевы или выращивание под укрытием, где сроки развития сдвигаются на несколько недель. Во всех остальных случаях это правило остается актуальным.

Если используются натуральные удобрения, например настой крапивы, их можно вносить каждые 2-3 недели в начале сезона. Однако ближе к сбору урожая подкормку следует постепенно сокращать.

Чем подкармливать морковь в конце сезона

Во второй половине лета основное внимание следует уделить не азоту, а калию, фосфору и бору – именно они влияют на качество корнеплодов, их сочность и устойчивость к растрескиванию.

Калий отвечает за водный баланс в растении, укрепляет ткани и повышает устойчивость к засухе. Также он способствует накоплению питательных веществ в корнях, благодаря чему морковь становится слаще, сочнее и лучше хранится.

Фосфор обеспечивает равномерное развитие корневой системы и поддерживает общее состояние растения. Бор в сочетании с кальцием укрепляет клеточные стенки, уменьшает ломкость корнеплодов и помогает транспортировать сахара от листьев к корню.

Рецепт удобрения для моркови

Для подкормки в конце июля можно приготовить раствор: одну столовую ложку монофосфата калия растворить в 10 литрах воды. Отдельно половину чайной ложки борной кислоты растворить в стакане тёплой воды и добавить в общую смесь. После тщательного перемешивания смесь вносят под корень, стараясь не попадать на листья.

Каких ошибок следует избегать

Самая распространенная ошибка – внесение азотных удобрений в период созревания корнеплодов, когда растение уже нуждается в другом типе питания. Также не следует превышать дозировку борной кислоты, поскольку даже незначительное превышение может нанести вред: для микроэлементов грань между пользой и вредом очень тонкая.

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