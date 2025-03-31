Когда Страстная неделя в 2025 году: значение каждого дня

Страстная неделя в христианстве считается кульминацией Великого поста и периодом, когда все мысли и усилия человека должны быть направлены на подготовку к встрече Пасхи. Эта неделя предшествует празднику Воскресения Христа.

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OBOZ.UA рассказывает, когда Страстная неделя отмечается в 2025 году. А также о том, какое значение имеет каждый из его дней.

Когда отмечают Страстную неделю в 2025 году

Поскольку Пасха в этом году у всех христианских конфессий выпадает на одну и ту же дату – 20 апреля, то и Страстную неделю православные и католики будут отмечать вместе. Он продлится с понедельника 14 апреля по субботу 19 апреля включительно.

Что означает Страстная неделя и отдельные ее дни

Страстная неделя призвана напомнить верующим о страданиях Иисуса Христа, который принес себя в жертву, чтобы искупить грехи человечества. В каждый день христиане вспоминают различные описанные в Библии события и занимаются подготовкой к Пасхе, а в церквях проводят особые службы.

Великий понедельник (14 апреля). Этот день посвящен памяти ветхозаветного патриарха Иосифа. Его братья продали в Египет, наврав отцу, что парня разорвали дикие звери. Иосиф считается прообразом Спасителя – он тоже был предан ближайшими людьми и испытал страдания, но вышел из ситуации победителем, при этом не запятнав себя местью. В этот день принято готовить освященное миро, используемое для обряда крещения. Также в понедельник начинают убирать дом к Пасхе.

Великий вторник (15 апреля). Библейским событием, которое вспоминают в этот день, является разоблачение Иисусом фарисеев и книжников. Те хотели очернить Спасителя, но он в присутствии большой толпы не дал им этого сделать. Также во вторник вспоминают, как Иисус учил последователей в Храме Иерусалима, рассказывая им притчи о дани кесарю, воскрешении мертвых, Страшном суде и конце света. Во вторник принято готовить к Пасхе праздничную одежду, скатерти и полотенца.

Великая среда (16 апреля). В среду со скорбью вспоминают измену Иуды Искариота, согласившегося выдать Иисуса первосвященникам за 30 сребренников. А также в этот день принято прославлять Марию Магдалину, которая омыла своими слезами и помазала миром ноги Христа, подготовив его к погребению. В храмах в последний раз читают молитву с поклонами и исповедуются. В среду также готовят яйца для изготовления крашанок и писанок.

Великий (Чистый) четверг (17 апреля). Этот день посвящен воспоминаниям о Тайной вечере Христа с учениками, о том, как он омыл своим последователям ноги, как молился в одиночестве в Гефсиманском саду и как Иуда поцеловал его, чтобы выдать страже. В четверг следует посетить храм и причаститься. В этот день завершают уборку к празднику, моются, покупают детям обновки. А еще пекут пасхи и красят пасхальные яйца.

Великая (Страстная) пятница (18 апреля). Этот день считается самым скорбным в церковном году. Считается, что именно в пятницу Иисуса казнили, распяв на кресте. В храмах из алтаря выносят плащаницу — изображение Христа, лежащего во гробе, а верующие целуют ее. Весь день христиане соблюдают строгий пост, а съесть что-то могут только после вынесения плащаницы.

Великая суббота (19 апреля). Суббота Страстной недели посвящена пребыванию Христа во гробе. Считается, что в этот день его душа побывала в аду и сообщила всем находящимся там о победе над смертью. Христиане в этот день оплакивают Спасителя и молятся о спасении души. В церквях освящают пасхальные кушанья, а в Иерусалиме нисходит благодатный огонь.

В конце Великой субботы в полночь начинается торжественное пасхальное богослужение. Священники объявляют пастве новость о Воскресении Христовом. Начинается самый большой христианский праздник, а Великий пост заканчивается. Утром семьи собираются за праздничной трапезой и торжественно разговляются.

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