Когда стоит убрать новогоднюю елку: названы магические даты

Поскольку праздничный сезон подходит к концу, эксперты поделились самой популярной датой, когда можно убрать рождественские и новогодние украшения из дома, в том числе и елку.

Видео дня

По словам специалистов, это стоит сделать по традиции Двенадцатой ночи, которая знаменует окончание 12 дней Рождества. В 2026 году она приходится на вечер понедельника, 5 января (если считать с 25 декабря как первого дня). Некоторые люди при этом считают двенадцатым днем именно 6 января (праздник Богоявления или Крещения по новому стилю), пишет OBOZ.UA.

Согласно древним верованиям, оставлять праздничные украшения после Двенадцатой ночи – к неудаче. Считалось, что в елочных ветвях живут "духи дерева", которых нужно "освободить" до конца праздников, иначе они могут навредить урожаю или дому.

Из-за перехода на новоюлианский календарь, по которому Рождество празднуют 25 декабря, все больше украинцев ориентируются именно на 6 января как на финальную дату для уборки елки. Это также совпадает с днем Богоявления (Крещения) по новому календарю.

По другой традиции, связанной со Сретением Господним, елку убирают именно к этому празднику или непосредственно в этот день.

В 2026 году Сретение по новому (новоюлианскому) календарю отмечают 2 февраля (понедельник).

Если вы решили оставить елку до 2 февраля, важно следить за состоянием живого дерева. К этому времени хвоя обычно сильно высыхает, что создает риск пожара.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что сделать с новогодней елкой после праздников.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.