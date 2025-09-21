Когда Собор архистратига Михаила: дата в 2025 году

Собор архистратига Михаила – один из самых почитаемых праздников в христианской традиции. Он имеет глубокий духовный смысл, сочетая богословское учение об ангелах с народными традициями и верованиями.

С 2023 года даты большинства церковных праздников сместились на 13 дней. OBOZ.UA рассказывает о традициях и дате празднования.

Дата празднования в 2025 году

После перехода на новоюлианский календарь Православная церковь Украины отмечает Собор архистратига Михаила 8 ноября (вместо 21 ноября по старому стилю).

История и значение

Архангел Михаил в христианской традиции предстает как главный воин, который борется против зла, защищает праведников и направляет ангельские силы на служение Богу и людям. По учению святого Дионисия Ареопагита, существует девять чинов ангелов: от серафимов и херувимов до архангелов и ангелов. Все они объединены в небесный собор во главе с Михаилом.

В раннем христианстве существовали ошибочные представления об ангелах как об отдельных божествах, что привело к поклонению им. Церковь отвергла эти практики на Лаодикийском соборе, постановив почитать ангелов только как слуг Божьих и хранителей человечества. Именно тогда было установлено празднование Собора архистратига Михаила.

Традиции и запреты дня

8 ноября верующие посещают храмовые богослужения, молятся за защиту, здоровье и благополучие, благодарят ангелов за их невидимую помощь. В народе этот день традиционно отмечался щедрыми застольями, выпеканием хлеба и пирогов, а также гостеприимством – к столу приглашали родных и соседей.

Считалось, что архангел Михаил – защитник воинов и охотников, поэтому в этот день ему особенно молились за мужество и победу.

В то же время существовали и запреты. В день праздника нельзя было заниматься тяжелой работой, браться за острые предметы, ссориться, сплетничать или отказывать в помощи нуждающимся. Также считалось недобрым знаком выбрасывать еду.

Этот праздник имеет особое значение для украинцев, ведь Михаил считается небесным покровителем Киева и символом победы добра над злом. Традиция почитания архангела сочетает глубокую духовность, древние народные обычаи и веру в небесную защиту.

