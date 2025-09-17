Когда собирают тыквы: как сохранить их до конца зимы

Тыква – это тот тип овощей, которые можно вырастить в своем огороде и достаточно легко сохранить их даже до конца зимы, не прибегая к консервации. Главный трюк в том, чтобы правильно их собрать и положить на хранение.

Как при этом избежать ошибок, объяснило издание GreenPost. Начать надо с того, чтобы собрать урожай точно в подходящий момент.

Как понять, что тыква спелая и ее уже можно срезать

Есть несколько признаков, которые помогут определить, что тыква уже готова к уборке. Поэтому начните с того, что внимательно осмотрите свою грядку.

Состояние кожуры. У разных сортов она выглядит по-разному: у кустовых должны быть заметны желтые полосы, у крупноплодных — густая темная сетка, у мускатных — кожура должна приобрести бурый цвет со светлыми пятнами. В любом случае кожура должна быть сухая и твердая и не продавливаться пальцем при нажатии.

Состояние плодоножки. У спелого плода она сухая и твердая, а если эта часть еще зеленая — оставляйте тыкву на грядке дозревать.

Цвет. Листья уже желтеют или подсыхают, а сама тыква имеет насыщенный оттенок — оранжевый, желтый или зеленый с серым тоном? Это сигнал, что пора срезать плоды.

Звук. Постучите по тыкве, как по арбузу. Звонко звучит? Значит, пора срезать.

Если вы по ошибке срезали недозрелую тыкву, положите ее в теплое и сухое место. Она дойдет до нужной кондиции сама.

Как помочь тыкве созреть

Если прогноз погоды обещает похолодание и дожди, а тыквы на грядке еще не дошли до нужной кондиции, можно помочь им созреть быстрее. Для этого накройте грядку белой пленкой. А чтобы избежать гниения от осенних дождей, подложите под каждый плод кусок пластика или доску.

Когда и как собирать урожай

Почему важно срезать тыквы вовремя? Перезрелые плоды привлекают слизней и других мелких существ, которые питаются их мякотью. Если не хотите делиться с ними, сделайте все вовремя.

Лучше всего собирать тыквы в сухую и солнечную погоду. Если недавно прошел дождь — дайте тыквам несколько дней подсохнуть на солнце. Ориентируйтесь также на температуру. Если ночью термометр показывает лишь 5 градусов тепла, не стоит откладывать сбор урожая дальше.

Для срезания тыкв придерживайтесь таких правил:

берите только чистый нож или секатор;

оставляйте хвостик около 6 см — это продлит хранение;

срез по плодоножке делайте ровный;

большие тыквы носите, поддерживая снизу, а не за плодоножку.

Когда урожай будет собран, осмотрите все плоды. Отберите для длительного хранения только здоровые, гладкие экземпляры. Плоды с царапинами или деформациями лучше пустить сразу на блюда.

Как хранить собранные тыквы

Сначала дайте им отлежаться 2 недели в теплом сухом месте при +20 ℃. А уже потом переносите в подвал или квартиру. Идеальная температура хранения – 4-5 градусов тепла. Хотя более выносливые сорта можно хранить в квартире при температуре 15-20 градусов. Влажность при этом не должна превышать 80%, иначе тыква начнет гнить. При правильных условиях плоды спокойно лежат по полгода и больше.

Следите, чтобы плоды не прижимались плотно друг к другу, а плодоножки смотрели вверх или в сторону. В квартире тыквы удобно держать в деревянных ящиках: на дно кладите бумагу, сверху — старое одеяло. Если ставите тыквы на пол, обязательно подложите под них доски.

А что делать с разрезанной тыквой? В холодильнике она выдержит до 10 дней, в морозильнике — до 8 месяцев. Нарежьте мякоть кубиками, сложите в зип-пакет и смело замораживайте — вкус и витамины сохранятся.

