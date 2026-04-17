Что посадить возле яблони: урожай резко увеличится

Повысить урожайность яблони можно с помощью правильно подобранных растений-спутников. Некоторые культуры привлекают опылителей и полезных насекомых, другие – отпугивают вредителей или улучшают состояние почвы.

Видео дня

Все это напрямую влияет на здоровье дерева и его плодоношение. OBOZ.UA рассказывает, какие растения, высаженные возле яблони, помогут ей расти сильнее и давать больше плодов.

Алиссум

Одним из лучших растений для высаживания возле яблони считается алиссум. Он привлекает полезных насекомых, в частности мух-журчалок, которые помогают бороться с яблоневой тлей. Кроме того, алиссум сдерживает рост сорняков и не конкурирует с деревом за питательные вещества, ведь имеет поверхностную корневую систему и компактный размер.

Тысячелистник

Среди удачных соседей для яблони также стоит назвать тысячелистник. Он привлекает опылителей, а еще божьих коровок и златоглазок, которые уничтожают вредителей. Его длинные корни помогают разрыхлять почву и поднимать питательные вещества ближе к поверхности. Однако тысячелистник лучше высаживать не под самим деревом, а рядом, чтобы избежать конкуренции за питательные вещества.

Клевер

Хорошим вариантом будет и белый или красный клевер. Он накапливает азот из воздуха и обогащает им почву, что повышает ее плодородие. Также клевер помогает лучше удерживать влагу, подавляет сорняки и привлекает опылителей и полезных насекомых.

Петрушка

Петрушка тоже может быть полезной для яблони. Она привлекает хищных насекомых, которые контролируют вредителей, а также помогает отпугивать плодожорку – одного из самых распространенных вредителей яблонь.

Лук-шнитт и чеснок

Лук-шнитт и чеснок полезны тем, что могут уменьшать проявления заболеваний яблони, в частности парши. Именно из-за этой болезни на листьях и плодах часто появляются темные пятна, которые ухудшают качество урожая.

Фенхель

Подобным образом действует и фенхель. Он помогает бороться с тлей и привлекает полезных насекомых. Но его также советуют сажать не вплотную к стволу, а немного в стороне.

Настурция

Еще один хороший вариант – настурция. Она способствует защите дерева от тли, маскируя запах яблони и тем самым снижая риск появления вредителей.

Бархатцы

Бархатцы возле яблони тоже будут уместными. Они привлекают божьих коровок, златоглазок и паразитических ос, а также помогают отпугивать тлю.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.