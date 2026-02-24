Когда сеять помидоры в 2026 году: лучшие дни

Весна для огородников начинается задолго до стабильного тепла. Одна из важнейших задач в конце зимы – вовремя посеять томаты на рассаду.

В 2026 году благоприятные дни для высевания определяют как по агротехническим правилам, так и по лунному календарю. OBOZ.UA рассказывает, когда именно стоит сеять помидоры и как правильно ухаживать за рассадой.

Когда сеять помидоры

Томаты высевают примерно за 60–70 дней до запланированной высадки в открытый грунт или теплицу. С учетом климатических условий это обычно период с середины февраля до середины апреля.

Во второй половине февраля и в течение марта рекомендуют высевать среднеспелые сорта. Ранние томаты целесообразнее сеять в марте и в начале апреля.

Благоприятные дни по лунному календарю в 2026 году:

Февраль: 6–9, 12–14, 18–19, 22–23, 26;

Март: 4–11, 14, 16, 20–25, 28;

Апрель: 1, 4–7, 9, 12.

Как правильно сеять помидоры и ухаживать за рассадой

Чтобы получить крепкие и здоровые сеянцы, важно придерживаться базовых правил.

Перед посевом собранные семена нужно продезинфицировать в слабом растворе марганцовки, а затем замочить в стимуляторе роста. Семена из магазина обычно уже обработаны и в дополнительной подготовке не нуждаются.

Для рассады следует использовать качественный специализированный грунт для овощных культур. Перед посевом его следует прогреть до комнатной температуры и слегка увлажнить.

Семена можно высевать в общий контейнер или в отдельные емкости. Лунки делают глубиной примерно 1 сантиметр на расстоянии около 3 сантиметров друг от друга. В каждую лунку кладут по одному семени, присыпают почвой и осторожно поливают теплой водой.

После посева емкости накрывают пленкой или крышкой для создания парникового эффекта. Контейнеры нужно поставить в теплое и хорошо освещенное место. Если естественного света недостаточно, особенно в феврале, желательно использовать фитолампу в вечернее время.

После появления первых всходов укрытие снимают. Полив должен быть регулярным, но умеренным, чтобы не допустить переувлажнения почвы.

Соблюдение сроков посева и правильный уход за рассадой помогут получить сильные растения и обильный урожай.

