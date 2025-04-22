Когда Троица в 2025 году: как вычислить и сколько дней празднуют

Троица – один из важнейших христианских праздников, объединяющий библейское учение с укоренившимися в украинской традиции обрядами поклонения природе. Троицу празднуют на 50-й день после Пасхи и дата ежегодно меняется. В 2025 году Зеленые праздники приходятся на воскресенье, 8 июня.

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Травы, собранные в этот день, считаются целебными. Их сушат на зиму для лечебных чаев или кладут под подушки "на добрый сон". OBOZ.UA рассказывает о традициях Зеленых праздников.

Как вычислить дату Троицы

Троица исчисляется согласно дате Пасхи, поскольку символизирует пятидесятый день после Воскресения Христова. В 2025 году Пасху праздновали 20 апреля, так что Зеленые праздники выпадают на 8 июня. Это воскресенье, которое в церковном календаре называется Днем Пятидесятницы – в память о сошествии Святого Духа на апостолов в Иерусалиме.

Происхождение праздника и его значение

Троица официально вошла в христианскую традицию в IV веке после решения Вселенского собора в Константинополе. Праздник прославляет единство Бога в трех ипостасях: Отца, Сына и Святого Духа.

В народной традиции Троица также считается праздником весеннего обновления, пробуждения природы, животворной силы деревьев, трав и воды. Именно поэтому в Украине ее часто называют зелеными праздниками.

Сколько дней празднуют Троицу

Празднование длится три дня:

Зеленая пятница – день кумления, встреч, приготовлений, уборки и чествования усопших.

Зеленая суббота – украшение жилищ ветвями деревьев, в частности березы, дуба, липы; принято стелить пол душистыми травами.

Троица – главный день праздника, который сопровождается торжественными богослужениями, семейными обедами и символическими обрядами.

Традиции празднования

Зеленый цикл праздников начинается еще с пятницы, когда в домах завершают уборку, готовят блюда, пекут хлеб и вспоминают усопших. С этого дня начинается трехдневное празднование, сопровождаемое обрядами и богослужениями.

Храмы украшают ветвями деревьев, в основном березы, липы, клена, но никогда не осины. В этот период духовенство одевается в ризы зеленого цвета, что символизирует обновление, вечную жизнь и пробуждение природы. Воскресная литургия – центральное событие праздника, после которого семьи собираются за щедрым столом, поздравляют гостей и устраивают праздничные посиделки.

Традиционно Троицу сопровождают магические ритуалы, девичьи гадания, плетение венков, сбор целебных трав, освящение домов и подворья. Люди украшают двор и дома ветвями деревьев и душистыми травами, которые придают празднику особую атмосферу.

Христианская Троица совпадает с началом лета, поэтому она тесно связана с традициями возрождения. Когда-то славяне именно в этот период устраивали обрядовые игры, водили хороводы вокруг деревьев, пели песни, а к ритуалам приобщалась преимущественно молодежь.

С Зелеными праздниками связано немало народных поверий. К примеру, к Троице нужно было завершить ткацкие дела – по представлениям предков, в нетканом полотне могли поселиться русалки. Неделю после Троицы часто называли "русальной": в деревнях изготавливали куклу-русалку из ткани, одевали ее в девичью одежду и несли по улицам с песнями и плясками. Верили, что это успокоит духи воды и обеспечит защиту от стихий.

В некоторых местностях Троицкую неделю считали благоприятной для гаданий. В частности, девушки плели фигурки из трав, прятали их в землю или на деревьях, а на праздник пускали по воде. Чья фигурка доплывет дальше – и первой выйдет замуж.

Что нельзя делать на Зеленое воскресенье

Издавна на Троицу запрещалось:

работать на огороде или в поле – земля считается "живой" и должна отдыхать;

купаться в реках или озерах – по поверью, это время "русалкиной недели";

устраивать конфликты, ругаться, ссориться;

проводить громкие вечеринки с излишествами – праздник должен быть духовным, а не показательным;

посещать кладбища в сам день Троицы – для этого есть отдельная поминальная суббота.

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