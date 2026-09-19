Когда переводят часы на зимнее время в 2026–2030 годах: дата разная
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Украинцы каждый год переводят часы дважды – весной и осенью. При этом конкретная дата перехода на зимнее время меняется, поскольку она определяется не по числу в календаре, а по дню недели.
Согласно действующему порядку, осенью стрелки переводят в последнее воскресенье октября в 4:00 на один час назад. Это правило установлено постановлением Кабинета Министров № 509 от 13 мая 1996 года. OBOZ.UA рассказывает, когда мы будем переводить часы этой осенью.
Отменили ли перевод часов в Украине
В июле 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 4201 об исчислении времени в Украине, который предусматривал отказ от сезонного перевода часов. Решение не было подписано президентом.
Поэтому принятое парламентом решение само по себе не отменило действующий порядок. В настоящее время продолжает действовать постановление Кабмина № 509, в соответствии с которым часы переводят весной и осенью.
Когда переводят часы в 2026 году
В 2026 году последнее воскресенье октября приходится на 25 октября.
Следовательно, в ночь с субботы, 24 октября, на воскресенье, 25 октября, в 4:00 часы нужно будет перевести на один час назад – на 3:00.
Таким образом, в эту ночь можно будет поспать на час дольше.
Даты перехода на зимнее время в 2026–2030 годах
Если действующие правила не изменятся, переход на зимнее время будет происходить в следующие даты:
- 2026 год – 25 октября;
- 2027 год – 31 октября;
- 2028 год – 29 октября;
- 2029 год – 28 октября;
- 2030 год – 27 октября.
Во всех случаях часы переводят на один час назад.
Почему дата каждый год разная
Причина проста: законодательство не устанавливает конкретного числа, например 25 или 30 октября. Переход привязан именно к последнему воскресенью месяца.
Поэтому в одном году это может быть 25 октября, а в другом – 31-го.
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