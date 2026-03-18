Когда переводить часы: уточнение для украинцев

Переход на летнее время, который состоится уже в ночь на 29 марта, имеет свои сезонные особенности. Именно поэтому украинцам советуют знать не только день, когда нужно перевести стрелки, но и все особенности и уточнения, касающиеся этого процесса.

OBOZ.UA рассказывает, когда именно произойдет смена времени. Объясняем также, в какую сторону нужно будет перевести стрелки часов и что известно об отмене смены времени, которую инициировали в Украине.

Согласно действующему законодательству, часы в нашем государстве переводят дважды в год: в последние выходные марта – на летнее время и в последние выходные октября – на зимнее. Тем не менее, Верховная Рада уже успела проголосовать за отмену этого перехода и закрепление зимнего времени, как основного. Однако президент не подписал этот закон, поэтому он не вступил в силу и необходимость переводить стрелки два раза в год осталась.

Когда наступит летнее время 2026 года

В этом году переход на летнее время состоится 29 марта в 03:00 ночи. В этот момент стрелки часов нужно будет перевести на 1 час вперед. Электронные гаджеты сделают это самостоятельно – на них после 02:59 сразу наступит 04:00. Механические часы важно не забыть перевести вручную. В эти сутки украинцы будут спать на 1 час меньше и в дальнейшем будут просыпаться раньше, пока страна не вернется к зимнему времени.

Важное уточнение – о чем просят украинцев

Важно обратить внимание на уточнение, что до конца октября Украина будет находиться в восточноевропейском часовом поясе, который обозначается кодом UTC+3. В то же время естественным для Украины является зимнее время – UTC+2, которое действует с конца октября до конца марта. Все потому, что большинство территории Украины расположено во втором часовом поясе, хотя отдельные западные и восточные районы относятся к первому и третьему соответственно.

Обычно весенний переход переносится сложнее, чем осенний, ведь фактически сокращает продолжительность сна. Поэтому лучше заранее подготовиться к изменениям в режиме.

Важное замечание для пассажиров транспорта

Отдельное внимание следует обратить на транспорт. Все расписания поездов и автобусов с 29 марта будут формироваться уже с учетом летнего времени. Поэтому пассажирам стоит быть внимательными, чтобы не опоздать.

Если пользуетесь обычным механическим будильником, лучше перевести его еще вечером накануне – тогда он сработает в правильное время и не собьет планы на утро.

