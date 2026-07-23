Когда отмечают Яблочный Спас: дата в 2026 году

Яблочный Спас издавна занимал особое место в украинских традициях. В этом празднике соединились христианские обычаи, народные верования и древние обряды, связанные со сбором урожая. В этот день люди освящали плоды, благодарили за дары земли, готовили праздничные блюда и делились ими с близкими и нуждающимися.

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После перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь дата праздника изменилась. OBOZ.UA рассказывает, когда будут отмечать Яблочный Спас в 2026 году и какие обычаи с ним связаны.

Когда Яблочный Спас в 2026 году

В 2026 году Яблочный Спас будут праздновать 6 августа. В этот же день христиане отмечают Преображение Господне.

Ранее, по старому церковному календарю, праздник приходился на 19 августа. После перехода ПЦУ на новоюлианский календарь его дата сдвинулась на 13 дней.

Что означает Яблочный Спас

Яблочный, или Великий, Спас – народное название христианского праздника Преображения Господня. В то же время многие его обычаи связаны не только с церковной традицией, но и с древними обрядами завершения жатвы и чествования нового урожая.

На протяжении веков в этот день украинцы благодарили за плоды, выращенные в течение года. Для земледельческого общества завершение основных полевых работ было важным событием, от которого зависели благосостояние семьи и запасы продовольствия на холодный сезон.

В народной традиции Великий Спас считался одним из важнейших праздников года. С ним связывали надежду на здоровье, благополучие и защиту от болезней.

Что освящают на Яблочный Спас

Главной традицией праздника является освящение нового урожая. В церковь обычно приносили корзины с сезонными плодами и другими дарами лета.

На освящение клали:

яблоки;

груши;

сливы и абрикосы;

виноград;

колосья или сплетенные из них венки;

мед и пчелиные соты;

летние травы и пряности.

После богослужения освященные продукты приносили домой и ставили на праздничный стол. Ими также угощали родственников, соседей и людей, нуждавшихся в помощи.

Что готовили на праздник

Особое место на столе занимали яблоки и блюда из них. Из освященных плодов готовили пироги, блины, вареники, запеканки и другую выпечку. Также варили яблочные узвары и компоты.

По древнему обычаю, в Яблочный Спас нужно было отведать освященное домашнее яблоко. В народе верили, что такой плод может подарить человеку здоровье и защитить от недугов.

В этот день чествовали и зерно нового урожая. Из него выпекали праздничный каравай, а в доме ставили сноп, украшенный цветами и лентами. Он символизировал благополучие и достаток в доме.

Какие еще традиции связаны со Спасом

Как и в Медовый Спас, в этот день особое внимание уделяли пасекам. Пчеловоды осматривали ульи, собирали мед и угощали им соседей, вдов и сирот.

Яблочный Спас приходится на Успенский пост, который по новому календарю длится с 1 по 14 августа. Поэтому верующие, соблюдающие пост, не употребляют мясные продукты. В то же время в праздник Преображения Господня церковный устав разрешает рыбу.

Главный смысл праздника заключается не только в освящении плодов. Это также день благодарности за урожай, заботы о близких и помощи тем, кто в ней нуждается.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда в Украине теперь отмечают Медовый и Ореховый Спас.

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