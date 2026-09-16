Когда осеннее равноденствие в 2026 году: дата и точное время

Астрономическая осень в 2026 году начнется в конце первого месяца сезона, ознаменовав важный момент в годовом цикле нашей планеты. В это время продолжительность светового дня и ночного периода сравняются, после чего темнота начнёт постепенно преобладать.

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Главной особенностью этого события станет уникальное положение Солнца относительно земного экватора, которое обеспечит временный баланс освещения для обоих полушарий. В дальнейшем жители Северного полушария будут наблюдать стремительное сокращение светового времени вплоть до наступления зимнего холодного периода.

Осеннее равноденствие 2026

В 2026 году момент осеннего равноденствия будет зафиксирован 23 сентября в 02:05 по киевскому времени. Именно тогда наше солнце пересечет экваториальную линию неба, перемещаясь из северной части в южную. Хотя условно считается, что день и ночь делятся пополам по 12 часов, фактические измерения показывают незначительные отклонения. Из-за оптических эффектов в атмосфере, в частности рефракции света и размера солнечного диска, фактическая продолжительность светового времени в этот день будет немного больше на разных широтах.

Сразу после прохождения этой точки процесс сокращения светового дня станет более заметным. Каждый день Солнце будет уходить за горизонт раньше, чем накануне, подготавливая природу к зимнему периоду. Изменения будут происходить плавно и постепенно, давая возможность приспособиться к сокращению светового дня. Эта естественная тенденция продлится вплоть до декабря, когда наступит самый короткий день в году.

Что такое равноденствие и в чем его отличие от солнцестояния

Феномен равноденствия наблюдается лишь дважды в год, когда ось Земли занимает нейтральное положение относительно Солнца. В отличие от сентябрьских и мартовских явлений, когда количество света и тьмы уравновешивается, солнцестояния фиксируют экстремальные точки годового цикла. Во время летнего солнцестояния в июне день достигает своего максимума, ведь ось Земли максимально наклонена к Солнцу, а солнечные лучи падают прямо на тропик Рака.

Зимнее солнцестояние в декабре, в свою очередь, характеризуется самой длинной ночью в Северном полушарии, поскольку Солнце находится над тропиком Козерога.

Для Украины и всего нашего региона осеннее равноденствие выступает четким водоразделом между теплой и холодной частями года. Таким образом, сентябрьское явление открывает путь к зимнему солнцестоянию, полностью изменяя суточный ритм освещенности планеты.

OBOZ.UA предлагает узнать, чем солнцестояние отличается от равноденствия.

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