Когда нужно поливать розы, чтобы они не болели: идеальное время

Розы — популярные садовые растения, цветущие в течение всех летних месяцев. Чтобы они были здоровыми, важно правильно их поливать.

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В жаркую погоду растения быстро теряют влагу, что приводит к увяданию, потере блеска листьев и задержке роста. Обильный и регулярный полив помогает розам процветать, обеспечивая им достаточно воды для роста более красивых цветов, пишет OBOZ.UA.

Розы также гораздо быстрее теряют влагу, если их выращивать в контейнерах. Если садоводы заметят какие-либо из этих признаков, им может понадобиться дополнительная вода. Также важно поливать розы в одно и то же время суток, чтобы предотвратить грибковые заболевания.

Бывает сложно понять, в какое время их поливать, особенно если у вас плотный график. Но, если есть возможность, лучше всего поливать садовые розы, как и многие другие растения, утром.

Это позволяет листьям высохнуть в течение дня, снижая риск грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса и чёрная пятнистость. Более прохладная утренняя температура также минимизирует испарение воды, обеспечивая поглощение корнями большего количества воды.

Полив в самое жаркое время дня может привести к ожогам от капель воды на листьях, что в свою очередь вызовет ожоги растения. Если нет времени поливать утром, лучше подождать до позднего вечера, когда солнце уже сядет. Однако полив в это время может побудить слизней вылезти и съесть другие растения в саду.

Во время полива направляйте струю воды на почву вокруг основания растения, избегая листьев и цветов. Это также помогает предотвратить грибковые заболевания и избежать чрезмерного расхода воды.

В засушливую погоду растения, которые уже хорошо растут, следует поливать раз в неделю, и важно поливать их обильно, а не чаще, но понемногу.

Розы также могут извлечь пользу из регулярной подкормки в течение вегетационного периода, что помогает растению дольше цвести.

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