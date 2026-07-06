Когда нужно обрезать и пересадить пионы: в следующем году они зацветут еще лучше

Сезон цветения пионов подошел к концу, и пышные цветы сменяются зелёными побегами. Однако это не значит, что о растениях можно забыть до следующей весны.

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В июле нужно обрезать увядшие цветы, а в конце августа или в начале сентября можно приступить к обрезке пожелтевших листьев, пересадке и делению кустов. Эти простые процедуры помогут растению восстановиться и накопить силы для обильного цветения в следующем году.

Как обрезать пионы в июле

Обрезку пионов чаще всего связывают с осенним уходом, но первый важный этап стоит провести уже в июле. В это время нужно взять секатор и удалить цветы, которые уже отцвели.

Летняя обрезка пионов – это быстрая и несложная процедура. Её главная цель заключается в том, чтобы растение не тратило силы на формирование плодов и семян. Если пион направит энергию на семена, в следующем году он может цвести менее обильно.

Именно поэтому после завершения цветения стоит вовремя срезать увядшие цветки. Так куст не истощается и лучше накапливает силы для будущего сезона. В результате в следующем году пионы имеют больше шансов снова порадовать большими, пышными и ароматными цветами.

Во время июльской обрезки можно также удалить бутоны, которые так и не раскрылись. Если они не зацвели к этому времени, то будут только зря отягощать растение.

В то же время в июле не следует обрезать листья и побеги. На этом этапе удаляют только отцветшие цветы и нераспустившиеся бутоны. Зеленая листва ещё нужна пионам, ведь она помогает растению накапливать питательные вещества.

Когда обрезать листья и побеги пионов

К более полной обрезке пионов можно приступать в конце августа или в сентябре. Ориентироваться следует на состояние самого растения: если листья начали желтеть и утратили декоративный вид, их уже можно обрезать.

Зеленые листья срезать не стоит. Пока оно остается живым, растение продолжает работать на будущее цветение – питает корневище и помогает сформировать сильную, здоровую подземную часть. Если обрезать пионы слишком рано, куст может ослабнуть.

Поэтому с обрезкой листьев и побегов лучше не торопиться. Лучшее время для этого – конец лета или начало осени, когда растение уже постепенно завершает активный сезон.

Когда пересаживать пионы

Конец августа и начало сентября – также подходящий период для пересадки пионов. В это время растение можно перенести на новое место, а при необходимости – разделить корневище и размножить куст.

Начало осени подходит для таких работ, поскольку корневища пионов уже хорошо сформированы. Растение легче переносит пересадку, а новые посадки имеют больше шансов нормально прижиться и развиваться.

Пересадку не стоит проводить во время активного цветения или тогда, когда куст еще тратит много сил на зеленую массу. Лучше дождаться конца лета, когда пион уже завершил основной цикл роста, но у него еще есть достаточно времени, чтобы укорениться до наступления холодов.

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