Когда надо подкармливать пионы: есть два идеальных момента

Пионы могут каждый год обильно цвести и украшать сад большими яркими бутонами, но для этого им нужен правильный уход. Один из важных этапов – подкормка, и лучше всего делать ее дважды в год: ранней весной и после завершения цветения.

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Садовая експертка Кэти Енц, ведущая подкаста GardenDC и соавтор книги The Urban Garden, советуют не пропускать эти два момента, если хочется получить больше пышных цветов. В то же время специалист по садоводству Лоррейн Баллато отмечает, что перед внесением удобрений следует оценить состояние почвы, ведь не все растения нуждаются в одинаковом количестве питательных веществ.

Когда подкармливать пионы

Лучшее время для первой подкормки – ранняя весна, когда пионы только выходят из состояния покоя и начинают активно расти. В этот период растению нужна поддержка, чтобы нарастить здоровые побеги и подготовиться к цветению.

Вторую подкормку проводят после того, как пионы отцвели. Именно этот момент считается особенно важным, ведь растение начинает накапливать силы для будущего сезона. После цветения пион не "отдыхает" полностью – он работает над закладкой почек, из которых в следующем году появятся новые цветы.

Точное время второй подкормки зависит от климата и сорта. В большинстве случаев ее проводят в середине лета или в начале осени, когда цветение уже завершилось, но растение еще остается зеленым и активным.

Какое удобрение подходит пионам

Для пионов лучше выбирать удобрения с низким содержанием азота. Избыток азота стимулирует рост листьев, но может ухудшить цветение и повысить риск болезней. Поэтому универсальные удобрения с большим содержанием азота – не лучший выбор для этих цветов.

Садоводы часто советуют использовать удобрения, предназначенные для луковичных растений, или костную муку. Такие средства поддерживают развитие корневой системы и помогают растению формировать более сильные цветочные почки.

Перед подкормкой стоит обратить внимание на состояние почвы. Если пионы растут на плодородной земле, получают достаточно солнца и регулярно поливаются, чрезмерное внесение удобрений может быть излишним. В таком случае лучше не перегружать растение.

Как правильно вносить удобрение

Удобрение не следует сыпать прямо возле стеблей пиона. Корневая система этого растения расположена неглубоко, поэтому чрезмерная перекопка или концентрированная подкормка у основания может навредить.

Лучше распределять удобрение по кругу вокруг куста, в зоне, куда примерно доходят внешние края листьев. После этого землю можно осторожно полить, чтобы питательные вещества постепенно проникли к корням.

Весной удобно использовать удобрение медленного действия, которое постепенно отдает питательные вещества. После цветения можно применить жидкую подкормку, если растение нуждается в дополнительной поддержке.

Что еще поможет пионам обильно цвести

Подкормка – лишь часть ухода. Пионам нужно солнечное место, умеренный полив и пространство для роста. Если куст посажен в тени или корни заглублены слишком сильно, даже удобрения не всегда помогут получить много цветов.

Также не стоит часто копать землю у основания куста. Пионы имеют неглубокие корни, и их легко повредить. Мульчировать растение можно, но слой компоста или листьев должен быть легким, без засыпания почек.

Крупные и тяжелые цветы иногда нуждаются в опоре. Если пион обильно цветет, стебли могут наклоняться к земле, особенно после дождя. В таком случае лучше заранее установить поддержку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о еще одном домашнем удобрении для пионов.

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