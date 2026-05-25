Когда надо обрезать рододендроны, чтобы они пышно зацвели в следующем году: не делайте этой ошибки

Садоводы, которые надеются на яркое цветение рододендронов, могут делать одну простую ошибку во время обрезки своих растений, что как раз и влияет на этот процесс.

Видео дня

Хотя многие люди оставляют кусты нетронутыми, как только цветы начинают увядать, эксперты по садоводству говорят, что быстрая обрезка в нужное время может существенно повлиять на вид следующего сезона, пишет Express.

Главное – обрезать рододендрон вскоре после окончания цветения, а не ждать до конца года.

Специалисты рекомендуют начинать с удаления всех цветов, как только они полностью отцвели. Это следует делать, обрезая чуть выше пары здоровых листьев, помогая растению перенаправить свою энергию на производство новых побегов, а не тратить ее на умирающие цветы.

После этого садоводам следует избавиться от любых мертвых или "слишком длинных" ветвей, чтобы помочь кустарнику раскрыться и дать ему больше пространства для дыхания.

Это не только помогает улучшить форму растения, но и способствует здоровому росту и большему количеству цветения в будущем.

Однако, есть один важный момент, на который следует обратить внимание во время обрезки.

Новые почки для цветов в следующем году могут начать формироваться удивительно рано, а это значит, что небрежная обрезка может случайно удалить именно те цветы, на которые надеются садоводы.

Эксперты предостерегают людей быть осторожными, чтобы не сбить образующиеся новые почки во время обрезки задних ветвей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какое натуральное средство поможет отпугнуть большинство вредителей в саду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.