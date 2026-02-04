Когда на самом деле надо солить воду, в которой варятся яйца: ключевой момент

Приготовление яиц считается одним из самых базовых кулинарных навыков. Почти каждый знает, как их готовить. Вот почему кажется, что когда дело доходит до их варки, трудно сделать серьезную ошибку.

Видео дня

Но на самом деле яйца – это один из самых чувствительных продуктов на кухне. Одна из самых распространенных и наименее заметных ошибок связана с солью, пишет OBOZ.UA.

Большинство людей добавляют соль автоматически, не задумываясь, с самого начала. В результате часто яйца перестают быть мягкими и сочными, а становятся сухими, твердыми или резиновыми. Проблема не в посуде, температуре или времени приготовления, а в моменте, когда соль контактирует с яйцом.

Соль на кухне – это не просто усилитель вкуса, а мощный фактор, который влияет на структуру пищи. В случае с яйцами это означает прямое воздействие на белок. Когда яйцо нагревают, белок начинает твердеть, а желток постепенно переходит в кремообразное или твердое состояние.

Если соль находится в воде с самого начала, этот процесс происходит по-другому. Желток закрывается слишком быстро, он становится твердым и теряет свою шелковистую текстуру, а желток теряет свою естественную мягкость.

Наилучший результат достигается, если яйца варить в несоленой воде, а соль добавлять только в конце, когда яйцо уже сварено или непосредственно перед подачей. В это время соль больше не мешает структуре, а лишь подчеркивает вкус. Белок остается мягким, желток сбалансированным, а все выглядит чистым и округлым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как отказ от яиц влияет на здоровье.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.