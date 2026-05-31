Когда лучшее время для полива газона в жару: трава будет зеленой и свежей

Когда дело доходит до полива травы в жаркую погоду, существует определенное время суток, которое лучше всего подойдет для вашего газона, даже если это означает, что вам придется рано вставать с постели.

Крис Макилрой, эксперт по газонам из The Grass People, поделился тем, что лучше всего поливать свой газон в 5 утра. По его словам, все больше людей соглашаются с этим советом и пользуются им, пишет Express.

Резкие перепады температуры могут привести к обезвоживанию, особенно для новых газонов, которые еще могут не иметь сильного корневого роста. Полив газона рано утром, когда температура прохладнее, поможет траве справиться с жарой в течение дня.

"Лучше всего обильно полить газон как можно раньше. В жаркую погоду вода может испаряться с поверхности, прежде чем достигнет корней", – сказал специалист.

Если вы не хотите просыпаться рано утром или просыпаете будильник, то поливайте свой газон до наступления вечера.

"Вечерний полив может быть связан с определенными рисками. Иногда температура может значительно упасть ночью, и любая оставшаяся влага создаст зоны для размножения бактерий на ваших растениях и траве", – сказал эксперт.

