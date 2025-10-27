Когда лучше сажать озимый лук: благоприятные дни в ноябре

Озимый лук имеет свои преимущества, в частности, он дает ранний урожай и обладает устойчивостью к вредителям. Посадка осенью позволяет луковицам укорениться до зимы, обеспечивая более крепкие головки весной.

Однако успех зависит от правильного выбора времени, подготовки почвы и посадочного материала. OBOZ.UA собрал советы об оптимальных днях для посадки озимого лука в ноябре 2025 года, учитывая лунный календарь и погодные условия. Также вы узнаете, как подготовить луковицы и грядки для максимальной урожайности.

Преимущества осенней посадки

Посадка озимого лука осенью имеет многочисленные преимущества, которые делают ее привлекательной даже для начинающих. Урожай созревает на 2-4 недели раньше, чем при весенней посадке, что позволяет быстрее наслаждаться свежим луком. Благодаря естественному увлажнению осенью и весной луковицы формируют более плотные головки, а меньшее количество стрелок способствует более высокой урожайности. Кроме того, озимые посадки реже поражаются луковой мухой и другими вредителями, а собранный урожай хорошо сохраняется до весны.

Когда сажать в ноябре лук на зиму в ноябре

В Украине лучший период для высадки озимого лука — с середины октября до начала ноября, за 30-35 дней до устойчивых морозов. Температура воздуха должна стабильно держаться на уровне +5°C в течение нескольких дней, чтобы луковицы успели укорениться, но не проросли. Слишком ранняя посадка может привести к прорастанию и вымерзанию, а запоздалая — не даст севку сформировать крепкую корневую систему.

Согласно лунному календарю, благоприятные дни в ноябре 2025 года: 1, 2, 4, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 28 и 30 число. Избегайте посадки во время полнолуния, новолуния или в экстремальную погоду.

Подготовка посадочного материала

Качество севка напрямую влияет на результат, поэтому выбирайте мелкие луковицы диаметром до 1,5 см без признаков гнили или повреждений. Не замачивайте их перед посадкой, ведь это может спровоцировать загнивание. Для защиты обработайте луковицы слабым раствором марганцовки или фунгицидом в течение 10-15 минут. Используйте только проверенный материал от надежных поставщиков, чтобы избежать болезней.

Подготовка почвы

Для успешного выращивания озимого лука необходима рыхлая, плодородная почва с хорошим дренажем. Грядку перекопайте, добавив 1,5 ведра перегноя на 1 м² и комплексное удобрение. Лучшими предшественниками являются морковь, свекла, фасоль, рапс, огурцы или помидоры, тогда как после картофеля, петрушки, сельдерея или чеснока сажать не стоит из-за риска заражения вредителями. Выберите солнечное место, чтобы лук получал достаточно света.

Высаживайте луковицы на глубину 2-4 см, оставляя примерно 1 см земли над ними. Соблюдайте расстояние 7-10 см между луковицами и 20-25 см между рядами. После посадки слегка уплотните почву, полейте и замульчируйте грядку торфом, сухими листьями или соломой. Мульча сохранит влагу и защитит от морозов.

Защита от зимних холодов

С началом первых заморозков накройте грядки слоем сухих листьев или хвои. В малоснежную зиму используйте агроволокно или пленку для дополнительной защиты. Весной, когда почва прогреется, снимите укрытие, чтобы лук мог активно расти. Эти меры помогут сохранить посадки даже в суровых условиях.

