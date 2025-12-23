Когда Крещение в 2026 году: дата претерпела изменения

Крещение завершает период рождественско-новогодних праздников. В Украине этот праздник имеет глубокую историческую и церковную традицию. В последние годы дата празднования претерпела изменения из-за перехода на новый календарь.

Поэтому вопрос, когда именно будут отмечать Крещение в 2026 году, остается актуальным для многих верующих. OBOZ.UA рассказывает о дате и традициях празднования.

Когда будет Крещение в Украине в 2026 году

Праздник Крещения связан с библейским событием крещения Иисуса Христа в реке Иордан. Точная историческая дата этого события неизвестна, поэтому церковная дата имеет условный характер и закреплена традицией.

В течение многих десятилетий в Украине Крещение отмечали 19 января по юлианскому календарю. Однако после календарной реформы, вступившей в силу в 2023 году, Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. В результате все непереходные праздники сместились на 13 дней раньше.

Итак, в 2026 году Крещение по новому церковному календарю будут отмечать 6 января. Именно в этот день в храмах ПЦУ состоятся праздничные богослужения и чин великого освящения воды.

Как отмечают Крещение Господне

К Крещению традиционно готовились заранее. Накануне праздника наступает Крещенский сочельник – 5 января по новому календарю или 18 января по старому. Этот день считался постным: верующие воздерживались от еды до вечера, а за столом подавали только постные блюда и так называемую "голодную" кутью.

Главным содержанием самого праздника является освящение воды. В храмах совершается чин великого освящения, а освященную воду верующие забирают домой. Ее хранили в течение года, используя в молитве, для благословения дома и в случае болезней. По традиции, утром Крещения освященной водой окропляли членов семьи и хозяйство.

В современной Украине распространенной стала практика купания в прорубях. Считается, что такое погружение имеет оздоровительный и символический характер. В то же время исследователи отмечают, что этот обычай не является древней церковной традицией. Купание не считается обязательной частью празднования и требует особой осторожности.

Чего нельзя делать на Крещение

В день праздника, как и в другие большие церковные даты, не одобряются ссоры, агрессия, оскорбления и чрезмерное употребление алкоголя. Работа не запрещена, однако традиционно советуют воздержаться от тяжелого рукоделия и лишней суеты.

Тем, кто планирует купание в открытых водоемах, не стоит пренебрегать правилами безопасности. Запрещено нырять в необорудованных местах и без медицинской подготовки, ведь это может представлять угрозу для здоровья.

