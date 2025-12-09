Где нельзя ставить живую елку: быстро осыплется

В период новогодней подготовки большинство уже украшает дом или планирует устанавливать елку в ближайшие дни. Правильное место для дерева имеет не меньшее значение, чем выбор украшений или самой елки.

Видео дня

Неудачное расположение может привести к быстрому осыпанию, пересыханию веток или даже угрозе возгорания. Именно поэтому эксперты советуют внимательно учитывать условия в разных зонах дома.

Зоны с активным движением

Многим хочется создать впечатление праздничного входа – поставить елку в коридоре или холле, где ее видят все гости. Но это одна из самых неудачных локаций.

В местах, где часто проходят взрослые, дети или домашние животные, дерево легко повредить или задеть, что опасно и для людей, и для самой елки.

Эксперт по интерьеру Хлоя Барроу объяснила: "Стоит избегать коридоров, узких проходов и прихожих, даже если елка стоит в нише".

Низкие ветви могут вызвать спотыкание или препятствовать быстрому выходу из помещения в случае опасности. Поэтому главное правило – дерево должно стоять подальше от основных маршрутов передвижения.

Возле радиатора, батареи, обогревателя или других источников тепла

Тепло – главный враг новогоднего дерева. Это касается и живых елок, и искусственных.

Специалист по отоплению Стивен Генкинсон предупредил: "Теплый воздух от радиатора заставляет живую елку быстро пересыхать, иголки стремительно осыпаются, а ветви теряют форму".

К тому же пересохшее дерево становится легковоспламеняющимся. Искусственные елки также опасно держать рядом с батареями – материал может деформироваться, выцвести или даже раскалиться до критической температуры.

Эксперты рекомендуют держать елку минимум на расстоянии одного метра от любого источника тепла и регулярно проверять уровень воды у живого дерева.

Влажные или чрезмерно теплые помещения

Еще одна зона риска – места с повышенной влажностью: ванная комната или кухня. В таких условиях на живых деревьях может появиться плесень, а искусственные конструкции со временем портятся из-за мелкокапельной влаги.

Как отмечает Хлоя Барроу, влажные зоны часто являются еще и негигиеничными из-за бактерий, образующихся от влаги, продуктов или туалетов. Если же используется елка со встроенными лампочками, чрезмерная влажность может повредить электричество.

Также эти пространства обычно более загромождены, что повышает риск возгорания или механического повреждения.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 главных ошибках новогоднего декора, которые допускают почти все.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.