Когда и зачем делают известкование почвы: как правильно

Конец осени — лучшее время позаботиться о состоянии земли на участке перед зимним отдыхом. Одна из важнейших процедур этого периода — известкование почвы. Оно помогает не только раскислить землю, но и насытить ее кальцием, без которого растения не могут полноценно усваивать питательные вещества.

Кислая почва — настоящая проблема для большинства овощей, ведь на ней они растут медленнее и часто болеют, отмечают эксперты. Регулярное известкование позволяет вернуть земле нейтральный pH, сделать ее более рыхлой и водопроницаемой.

Узнайте, как правильно выполнить процедуру, чтобы не навредить декоративным и кислолюбивым растениям, таким как гортензии, голубика или рододендроны.

Что дает известкование почвы

Известкование — это не просто уменьшение кислотности, но и способ улучшить структуру земли. После обработки известью почва становится более рыхлой, лучше удерживает влагу и воздух, что положительно влияет на развитие корневой системы. Благодаря этому даже в жару растения получают больше влаги.

Кроме того, кальций и магний, содержащиеся в известковых удобрениях, обогащают землю важными минералами, а нейтральный pH способствует активности полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые превращают органические остатки в плодородный гумус.

Какая бывает известь

Известковая мука — почти чистый карбонат кальция (CaCO₃), который постепенно нейтрализует кислотность.

Доломитовая мука — содержит также карбонат магния (MgCO₃), что особенно полезно для бедных песчаных почв с недостатком магния.

Гашеная известь (Ca(OH)₂) — действует быстрее, чем другие формы, но ее лучше использовать не каждый год, ведь она может слишком резко повысить pH. Также частично заменить известь помогает древесная зола, которая не только раскисляет почву, но и добавляет калий и другие микроэлементы.

Когда проводить известкование

Эффективнее всего проводить известкование осенью, после сбора урожая. За зиму известь постепенно растворяется в почве, и к весенней посадке земля уже приобретает нейтральный pH. Если же обработку выполнить весной, между внесением извести и посадкой овощей должно пройти не менее 3–4 недели. Это важно, чтобы не повредить молодые корни. Кроме того, не следует смешивать известь с азотными удобрениями, ведь это может привести к потере азота.

Как правильно известковать землю

Процедура несложная: известь равномерно рассыпают по поверхности грядок, а затем перекапывают или перемешивают верхний слой земли на глубину 15–20 см. Делать это лучше в сухую, безветренную погоду, ведь известь очень легкая и может разлететься от малейшего порыва ветра. Если нет возможности перекопать грядки, можно использовать тяпку или плоскорез.

Как часто нужно известковать

Известь не нужно вносить каждый год. Обычно достаточно одного раза в 2–4 года, в зависимости от типа почвы. Легкие песчаные почвы раскисляют чаще, тяжелые глинистые — реже. Избыток кальция может быть вредным: земля станет слишком щелочной, и растения не смогут усваивать питательные вещества.

Сколько извести вносить

Норма зависит от кислотности почвы. Для кислых участков нужно 6–8 кг извести на 10 м², для слабокислых — достаточно 0,5–1 кг. Если нет точных данных, стоит воспользоваться pH-метром — он поможет определить уровень кислотности и избежать передозировки. Умеренность — залог пользы от известкования.

Не все растения любят щелочную почву. Рододендроны, гортензии, голубика, клюква, вереск — все они нуждаются в кислой среде. Если вы известкуете грядки, обязательно защитите эти культуры или обрабатывайте только отдельные участки. Для них лучше использовать специальные подкислители или торфяные смеси.

Осеннее известкование — простой, но чрезвычайно эффективный способ подготовить землю к следующему сезону. Главное — учитывать тип почвы, не превышать нормы и соблюдать время проведения работ.

