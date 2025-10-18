Когда и чем надо подкормить лаванду: три доступных удобрения

Хотя лаванда известна своей выносливостью и неприхотливостью, если вы хотите, чтобы на следующий сезон она распустилась на вашем участке очень пышно, позаботьтесь о ее предзимней подкормке. Причем правильные удобрения для растения можно изготовить даже самостоятельно.

Видео дня

Какие кухонные отходы помогут в этом, рассказало издание Express. Главное, на что стоит обратить внимание: удобрение не должно быть слишком концентрированным, чтобы не стимулировать рост новых побегов. Осенью основная задача – это укрепить корни растения.

Банановая кожура

Банановая кожура богата калием, который может стимулировать более щедрое цветение и укреплять корни. Возьмите кожуру одного банана, измельчите ее и закопайте в почву вокруг лавандового куста. Но делайте это пока земля еще достаточно теплая. В таком случае продукт успеет начать разлагаться и выделять в землю питательные вещества.

Овощные отходы

Овощные отходы, такие как морковная ботва и листья салата, можно превратить в домашний компост, который обеспечит ваши кусты лаванды дополнительными питательными веществами. Просто положите эти отходы слоями с сухими листьями и скошенной травой в компостную яму и дождитесь, пока они разложатся, превратившись в богатый питательными веществами компост. Им можно мульчировать почву на зиму. Компост будет греть корни и понемногу отдавать им пищу, а весной превратится в щедрое удобрение.

Кофейную гущу отложите до весны

Еще одним хорошим удобрением для лаванды является кофейная гуща. Но она содержит много азота, который стимулирует наращивание зеленой массы. А это крайне нежелательный перед зимой эффект. Поэтому кофейную гущу отложите для весенней подкормки лаванды. Она поможет растению заложить больше цветочных почек. А еще сделает цвет цветов более ярким. Кстати, такой же эффект это домашнее удобрение оказывает и на гортензии.

Ранее OBOZ.UА рассказывал, как правильно подготовить к зиме кусты клубники.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.