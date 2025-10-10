Как подготовить кусты клубники к зиме: советы для новичков

Октябрь – очень важный для клубники месяц. Именно в это время растение закладывает цветочные почки на следующий сезон, от чего зависит ее урожай. И в этом ему нужно помочь.

Какие работы стоит провести на клубничной грядке в середине осени, рассказало издание RadioClub. Если коротко, задача сводится к тому, чтобы помочь ягодным кустам окрепнуть – от этого зависит то, как хорошо клубника перезимует.

Начните с уборки грядки

Осенью с клубничной грядки следует убрать все, что осталось после лета: старую солому, сено, опавшие листья. Несмотря на то, что все это может служить естественным укрытием на зиму, в этих остатках любят зимовать споры грибков, личинки вредителей и слизни. Весной они проснутся и начнут уничтожать растения. Поэтому лучше от них избавиться.

Особенно нежелательна солома, ведь она впитывает влагу, замерзает и превращается в ледяную глыбу, которая давит на сердцевину клубничного куста. Для накрытия ягоды лучше использовать ветви хвойных или сухие листья ореха — они не задерживают воду, хорошо удерживают снег и пропускают воздух.

Хорошо полейте клубнику

Сухая почва промерзает быстрее. Поэтому, если осень проходит без дождей, в конце октября сделайте один глубокий полив клубничной грядки. Проводить его нужно при температуре 2-3 градуса. Такая процедура хорошо увлажнит землю на уровне корней растения. Но следите, чтобы воды не было слишком много. Если случится застой жидкости, она замерзнет и повредит корни клубники.

Если же осадков достаточно, полив можно заменить легким рыхлением междурядий. Это улучшит доступ воздуха и поможет предотвратить образование корки.

Мульчируйте грядку перегноем

Перед устойчивыми морозами рассыпьте вокруг кустов клубники слой перегноя толщиной 3–4 см. Он удерживает тепло, защищает корни, а весной еще и становится естественным удобрением. Опытные огородники советуют проводить такое мульчирование раз в два-три года, ведь избыток перегноя может перенасытить почву и вызвать активное нарастание зелени вместо формирования плодов.

Ошибки, которых следует избегать

Казалось бы, в таком уходе нет ничего сложного, но некоторые огородники даже в нем допускают ошибки. Вот самые распространенные из них:

слишком обильный полив – из-за этого вода в почве замерзает и разрушает корни;

– из-за этого вода в почве замерзает и разрушает корни; внесение азотных удобрений – они стимулируют рост нового перед морозом, что опасно;

– они стимулируют рост нового перед морозом, что опасно; слишком раннее укрытие – под пленкой кусты могут выпреть.

Ошибки ухода осенью делают клубнику уязвимой к холоду и снижают урожай следующего года.

