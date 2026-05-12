Клубника будет как с картинки: чем подкормить во время цветения

Весенний этап цветения является критически важным для клубники, поскольку растения после нестабильных температурных условий часто находятся в стрессовом состоянии.

После использования агроволокна или резких перепадов погоды кусты могут иметь ослабленные листья и замедленное развитие, что требует оперативного восстановления вегетации. Об этом рассказал садовод и автор YouTube-канала "Моя дача, сад, огород и все вокруг них".

По словам эксперта, на этом этапе первоочередной задачей является восстановление сил растения. Для этого он рекомендует применение препаратов на основе аминокислот или средств с добавлением экстрактов морских водорослей.

Такие подкормки стимулируют рост, уменьшают последствия стресса и помогают клубнике быстрее перейти к активному формированию завязи.

Отдельное внимание специалист советует уделить бору, который играет ключевую роль в процессе опыления и формировании будущих ягод. Обработка борной кислотой или комплексными микроудобрениями с бором и кальцием способствует укреплению клеточной структуры и повышает качество урожая.

В системе корневого питания акцент смещается в сторону калия, который отвечает за вкус ягод, их сладость и стрессоустойчивость. Если растения еще не нарастили достаточную зеленую массу, допускается использование азотных смесей.

