Китайский Новый год 2026: чего ожидать от Огненной Лошади

Китайский Новый год, который в 2026 году приходится на период с 17 февраля по 3 марта, отмечается по традиционному лунно-солнечному китайскому календарю, отличающемуся от григорианского Нового года, который празднуется 1 января. Праздник начинается в первый день первого лунного месяца, обычно второго новолуния после зимнего солнцестояния, ежегодно приходящегося на период с 21 января по 20 февраля.

Празднование длится примерно 15 дней. Каждый день имеет уникальные ритуалы, кульминацией которых является Праздник фонарей, а также этот период предусматривает многочисленные сезонные путешествия. Однако каждый год возникают вопросы относительно того, почему каждый год символизируется животным и что означает год Лошади, пишет OBOZ.UA.

Существуют различные легенды, объясняющие выбор животных для китайского зодиака, одна из которых связана с гонками среди животных.

Давным-давно, говорится в ней, в Китае Нефритовый император решил, что должен быть способ измерения времени. В свой день рождения он объявил животным, что состоятся соревнования по плаванию.

Первые двенадцать животных, которые переплывут быструю реку, станут победителями, и каждое из них будет иметь год зодиака, названный в их честь.

Затем существа собрались вдоль берега реки, каждое из которых прибывало с разным интервалом. 12 животных, изображенных в китайском зодиаке, придерживаются повторяющейся 12-летней схемы: Крыса, Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза (также известная как Овца или Баран), Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

Каждое существо связано с определенными чертами характера и соответствует определенному году в лунном календаре.

Что означает Год Лошади

В 2026 году начинается год Огненной Лошади. Лошадь занимает седьмое место среди животных китайского Зодиака.

В этой культуре лошадь известна своей энергичной и динамичной натурой. Она символизирует жизненную силу, скорость и настойчивость. Считается, что люди, рожденные в год Лошади, имеют схожие черты, такие как трудолюбие, добросердечность и независимость.

Также указано, что лошадь привлекает процветание и благоприятную судьбу, а это означает, что люди, рожденные в годы лошади (2014, 2002, 1990, 1978, 1966, 1954, 1942), будут иметь успешные периоды.

Те, кто родился в год Огненной Лошади, например, в 2026 году, обычно "умные, харизматичные, живые, переполненные энтузиазмом, но упрямые".

