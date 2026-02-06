Китайский гороскоп на февраль 2026: самые счастливые знаки и что их ожидает

Китайский Новый год, 17 февраля 2026 года, начнет Год Огненной Лошади. Джанин Лоу, эксперт по китайской астрологии, объяснила, что в течение 12 месяцев энергия Лошади "усиливает естественную независимость и беспокойство Лошади, создавая мощное влечение к свободе, самовыражению и избавлению от ограничений".

Видео дня

"Исторически и социально годы Огненной Лошади часто совпадают с потрясениями, культурными сдвигами и смелыми коллективными движениями, когда люди чувствуют себя обязанными бросить вызов власти, переосмыслить идентичность и настаивать на радикальных изменениях", – сказала она Parade.

Собака

Собаки станут более социальными в год Лошади, что создаст новые возможности для образования и доступа к некоторым вещам, которые ранее были недоступны. По словам астролога, этот знак зодиака также будет больше путешествовать в 2026 году.

Коза

Те, кто родился в год Козы, будут считать год Лошади несколько более стремительным, чем им хотелось бы. Однако, социальный характер этого года принесет удачу, особенно в карьере.

Прогресс может ощущаться достаточно стабильным, помогая им восстановить уверенность и независимость.

Тигр

Тигры будут магнитами для удачи в год Лошади. Они увидят больше возможностей для любви и романтики благодаря своей страстной и авантюрной энергии.

Они также могут найти новые пути, связанные с зарабатыванием денег и лидерством.

Лошадь

Те, кто родился в другие годы Лошади (такие как 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014), будут иметь счастливый год.

Целенаправленная и свободомыслящая энергия лошадей усилится, что сделает их более способными достигать своих целей.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.