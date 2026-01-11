Как побороть тревогу разлуки у собак: действенные советы

Каждый владелец собаки видел разочарование в глазах своего любимца, когда выходил на улицу даже на мгновение, а потом – искреннюю радость после своего возвращения.

К сожалению, мы не можем объяснить нашим домашним любимцам, что скоро вернемся и что им не нужно дежурить у дверей. Тем не менее, существуют конкретные стратегии, которые вы можете применить, чтобы облегчить их стресс, когда вам приходится выходить из дома, – и все начинается с обучения, пишетOBOZ.UA.

По словам экспертов, когда вы уходите, ваша собака не просто скучает по вам" – он паникует, как малыш, потерявший маму.

Выяснить, почему ваша собака плохо реагирует на одиночество, может быть сложно, особенно учитывая, что исследования показывают, что половина собак, страдающих от поведения, связанного с разлукой, не проявляют никаких признаков, когда вы с ними.

Чтобы помочь собаке чувствовать себя комфортнее, когда ее оставляют в одиночестве, вы можете дать ей "специальную" игрушку, чтобы она ею занялась, пока вас нет дома. Важно взять тот предмет, который, действительно, нравится вашему питомцу, и на который он сможет отвлечься надолго.

Владельцы домашних животных также могут помочь своему пушистому компаньону расслабиться во время одиночества, выгуливая его перед выходом из дома.

Старайтесь выгуливать собаку перед выходом на улицу, чтобы она имела возможность сходить в туалет и потренироваться. Вернитесь за полчаса до запланированного выхода из дома и убедитесь, что она не голодна. Вы можете покормить ее небольшой порцией еды или оставить игрушку-еду – ваша собака будет гораздо более склонна расслабиться, если ее накормят.

Тем не менее, если вы планируете оставить свою собаку больше чем на четыре часа, эксперты рекомендуют нанять няню для собак, особенно если ваш любимец не привык оставаться дома сам в течение длительного времени.

