Кинолог назвал пять пород собак, которых сильно переоценивают: не все так просто, как кажется

Тренды появляются и исчезают в большинстве сфер жизни, от моды и макияжа до развлечений, потребительских привычек, потребления медиа и тому подобное. Неудивительно, что это может повлиять также на мир домашних животных, поэтому определенные породы собак становятся более желанными и популярными, что приводит к более высокому спросу и потенциальной возможности чрезмерного размножения.

Именно поэтому кинолог Кейси Рэй опубликовал список из пяти пород, которые, по ее мнению, являются "переоцененными". Об этом она рассказала в своем недавнем видео на YouTube.

Далматинец

Мгновенно узнаваемый далматинец, который происходит из исторического региона Далмация в Хорватии, славится своей белой шерстью и черными пятнами. Они обычно дружелюбны, умны, энергичны и игривы, но Кейси предупреждает, что их популярность может негативно повлиять на породу.

Кроме того, эти собаки склонны к глухоте, чрезвычайно возбудимы, и им требуется больше физических нагрузок, чем обычно. Они также линяют круглый год.

Чихуахуа

Эта миниатюрная порода является одной из самых маленьких в мире. Они популярны благодаря своей настойчивой, живой и преданной натуре.

Но часто из-за того, что хозяева относятся к собакам этой породы, как к детям, из-за их размеров, они становятся капризны, неконтролируемы и плохо себя ведут в целом.

Немецкая овчарка

Известные своими защитными инстинктами и преданностью, немецкие овчарки сильные, умные, уверенные в себе, смелые и упрямые.

Несмотря на то, что Кейси является "большим поклонником немецкой овчарки", он жалуется, что порода "вышла из-под контроля из-за популярности", что имело негативное влияние, поскольку их могут чрезмерно разводить, и нежелательные черты могут стать стандартными.

Французский бульдог

Это – небольшая, но крепкая порода. Популярность французского бульдога неоспорима. Известная своей игривой, дружелюбной, ласковой и живой натурой, эта порода пользуется популярностью у самых разных владельцев.

Кейси же считает, что это еще одна порода, которая страдает от чрезмерной популярности, что приводит к чрезмерному разведению, что еще больше отдаляет собаку от стандарта породы.

Дудли

На первое место Кейси поставил все породы дудлов. Существует огромный выбор различных дудлов, от кокапа (скрещивание кокер-спаниеля и пуделя) до голдендудля (скрещивание золотистого ретривера и пуделя) и других.

Все эти породы скрещиваются с пуделем из-за его хороших черт, таких как интеллект и гипоаллергенная шерсть, которая не линяет. Но часто это дает совершенно неожиданный результат. К тому же, дудли очень сложные в плане ухода.

