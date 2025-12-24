Собака постоянно приносит вам случайные вещи: что это значит

Многих хозяев четвероногих друзей беспокоит ситуация, когда собака поднимает, казалось бы, случайные предметы и приносит их им.

Обычно, большинство думает, что они нам что-то "показывают", но опытный эксперт объяснила, что это не так. Керри, британский кинолог из Глостершира из школы для собак Howl School for Dogs, объяснила истинную причину такого поведения, пишет Express.

Итак, по ее словам, собаки часто приносят предметы не для того, чтобы показать их своим хозяевам, а на самом деле для того, чтобы "управлять своими сильными чувствами", которые могут включать волнение, стресс или беспокойство.

"Они просто держат предметы, чтобы справиться со своими сильными чувствами. Часто можно увидеть, как собаки делают это, когда приходит гость: берут игрушку и держат ее во рту, а все говорят: "О, собака что-то принесла, чтобы показать мне", – пояснила она.

Еще одним примером такой ситуации может быть тревога разлуки. В таком случае после вашего возвращения собака будет носить вам различные предметы, чтобы унять сильный всплеск положительных эмоций на фоне того, что она снова рядом с хозяевами.

