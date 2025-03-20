'Киевстар' расширил программу лояльности 'Вот подарки'

"Киевстар" обновляет программу лояльности "Вот подарки" предлагая абонентам еще больше преимуществ. Теперь пользователям приложения "Мой Киевстар" доступны новые предложения на покупки, просмотр видеоконтента, медицинские услуги, онлайн-покупки электроники, дополнительные пакеты телеком-услуг, а также появилась возможность принять участие в розыгрыше сертификатов для покупки электроники.

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Программа лояльности "Это подарки" предлагает пользователям "Мой Киевстар" большой выбор выгодных предложений от дополнительных пакетов минут и мегабайт до эксклюзивных скидок и призов от партнеров. Благодаря обновлению, абоненты могут воспользоваться следующими подарками:

Бесплатный месяц Премиум HD подписки на "Киевстар" ТВ;

Скидки на покупки в ROZETKA;

Консультации врачей в Helsi;

Роллы от Sushi Master.

Кроме того, абоненты могут выбрать один из специальных телеком-подарков: 5 ГБ мобильного интернета, 100 минут для звонков, 1 ГБ мобильного интернета в роуминге или 50 минут для звонков в роуминге.

Среди участников, которые выберут предложение 50 тысяч на покупки, смогут принять участие в розыгрыше, где разыграют 10 сертификатов на сумму 50 тысяч гривен для приобретения электроники.

Победители будут определены случайным образом, достаточно зайти в "Мой Киевстар" и выбрать соответствующее предложение. Результаты розыгрыша будут опубликованы на официальных страницах "Киевстара" в социальных сетях и на сайте компании.

"Благодаря постоянному обновлению предложений, мы стремимся сделать взаимодействие с нашими абонентами еще более приятным и полезным. Теперь они могут не только получать бонусы, но и выигрывать значимые призы, что делает пользование нашим приложением не только выгодным, но и увлекательным", – прокомментировала продукт менеджер "Мой Киевстар" Оксана Голубец.

"Мой Киевстар" – это приложение для самостоятельного управления собственным номером, анализа затрат и объема услуг по номеру, подключение/отключение услуг и замены тарифного плана. В приложении можно пополнять счет без комиссии, получать персонализированные скидки и предложения, эксклюзивные подарки, а также пользователи могут слушать радио, смотреть кибертрансляции турниров по популярным играм. "Киевстар" и дальше будет предлагать выгодные акции для всех абонентов, пользующихся приложением.

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