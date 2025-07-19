Может снизить мощности 'Газпрома': известны детали сокрушительного киберудара ГУР по РФ. Видео

Мощная атака хакеров Главного управления разведки Минобороны Украины на информационную систему российского "Газпрома" может привести к аварийному режиму работы монополиста и осложнению поставок газа в регионы РФ. Киберудар также может снизить мощности и стоимость акций компании.

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Подробности сокрушительной хакерской атаки ГУР сообщили источники OBOZ.UA в украинской разведке. Как отмечается, кибероперация против российского газового монополиста достигла максимальных результатов благодаря масштабам поражения сетевой инфраструктуры цели.

Беспрецедентная кибератака

По словам источников, киберудар по "Газпрому" стал беспрецедентным по степени проникновения в его информационные системы.

"Как видно на обнародованном видео, степень проникновения украинских киберспециалистов в информационные системы "Газпрома" беспрецедентно глубокая, достичь подобного уровня ранее не удавалось", – рассказал собеседник OBOZ.UA в ГУР.

В результате кибероперации был уничтожен учет контрактов, графиков, тарифов корпорации, в том числе данные о том, кому и сколько газа/нефти надо поставлять, данные по платежам, налогам, финансовые балансы "Газпрома", информация о лицензиях и юридических договорах корпорации.

Также уничтожены данные системы SCADA и GIS, которые управляют давлением, расходами, балансами газа и нефти, данные о скважинах и сетях "Газпрома".

Угроза для доходов России

По оценкам источника, киберудар может привести к существенному уменьшению доходов в бюджет РФ от фактически ее основного источника финансирования войны против Украины.

"Мы можем говорить о невозможности заключения новых контрактов государственной корпорацией "Газпром", аварийного режима работы систем корпорации "Газпром" и осложнения транспортировки и газоснабжения целых регионов РФ, дефолта по обязательствам, существенного падения стоимости акций "Газпрома", подрыва стабильности банков, кредитующих "Газпром" и многих других негативных последствий для страны-агрессора", – сказал собеседник в ГУР.

Он добавил, что украинская разведка получила полный доступ ко всем информационным системам "Газпрома", что позволило скопировать сотни терабайт данных.

Также получен полный доступ к внутренней аналитической сети и серверам, скопировано более 20 тысяч профилей пользователей с их электронно-цифровыми подписями (ЭПЦ) – работников всех звеньев информационной системы "Газпрома".

Изъяты базы данных более 390 дочерних компаний и филиалов, в частности "Газпром Тепло Энерго", "Газпром Обл Энерго", "Газпром Энергосбыт".

Получены доступы к системам, которые поддерживают техническую работу инфраструктуры "Газпрома" – труб, клапанов, датчиков и т.д., а также к вспомогательным системам (защиты данных, контроля над серверами, администрирования).

Кроме того, тайно выгружены данные автоматизированных систем контроля и данные кластеров серверов 1С вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) "Газпрома" и дочерних компаний.

С использованием уникального ПО было осуществлено удаление всех данных информационной системы корпорации "Газпром", которые хранились на физических серверах и облачных платформах, в том числе резервные копии.

Информационные системы "Газпрома" – это совокупность программного обеспечения, аппаратного обеспечения и инфраструктуры, обеспечивающих автоматизацию и управление деятельностью компании "Газпром" и ее дочерних предприятий.

Они включают в себя системы для управления производством, транспортировкой, распределением и продажами газа, а также системы для управления финансами, персоналом, безопасностью и другими направлениями деятельности компании.

Как сообщал OBOZ.UA со ссылкой на источники в ГУР, украинские киберспециалисты 17 июля атаковали сетевую инфраструктуру "Газпрома". В результате от информационной системы компании были отключены около 20 тыс. системных администраторов. Кроме того, было установлено ПО на серверы "Газпрома", которое в дальнейшем будет уничтожать данные его информсистемы.

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