Киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Газпрома": уничтожен большой объем баз данных

Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны Украины 17 июля атаковали сетевую инфраструктуру российского ПАО "Газпром". Был нанесен существенный ущерб структуре, которая принимает непосредственное участие в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

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В частности, уничтожен большой объем баз данных и установлено специальное программное обеспечение. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в разведывательном ведомстве.

По словам собеседника в ГУР, результатом операции стало отключение доступа к информационной системе "Газпрома" около 20 000 системных администраторов. Также было установлено программное обеспечение на серверы ПАО, которое в дальнейшем будет уничтожать данные его информсистемы.

Кроме этого, киберспециалисты уничтожили:

– резервные копии данных информационной системы "Газпрома";

– базы данных около 390 дочерних компаний российского газового монополиста и его филиалов, в частности "Газпром теплоэнерго", "Газпром облэнерго", "Газпром энергосбыт" и сотни других;

– данные кластеров серверов 1С (10 серверов чрезвычайно высокой мощности) вместе со всеми файлами (договоры, приказы, распоряжения) "Газпрома" и дочерних компаний;

– данные вспомогательных систем (защиты данных, контроля над серверами, администрирования и многое другое);

– базы данных систем аналитики трубопроводов, клапанов, датчиков, насосов и прочего (удалены серверы с аналитикой работы систем SCADA, ответственных за управление технической инфраструктурой);

– операционные системы на доступных серверах и повреждены BIOS (они не включаются и требуют физического вмешательства для восстановления работы).

"Деградация российских информационных систем до времен технологического средневековья продолжается. Пользуясь случаем, поздравляем российских "киберспециалистов" с очередным "достижением" и советуем постепенно заменять мышки и клавиатуры на молотки и гвоздодеры в качестве основных инструментов труда", – отметил собеседник из украинской разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее киберспециалисты ГУР парализовали работу российской компании "Гаскар Интеграция" – одного из крупнейших производителей дронов в России. В результате хакерской атаки был получен доступ к ее технической информации, а именно документации по производству БПЛА.

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