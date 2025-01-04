'Каждый год дети в восторге': Ирина из Мариуполя доверила свою историю Музею 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

Когда родной город Ирины оказался в эпицентре войны, семья вместе с двумя детьми была вынуждена убегать, оставив все, и начинать жизнь с чистого листа. Уже полтора года семья живет в Черкассах. Свою историю Ирина рассказала во время Новогодней акции, которую Фонд Рината Ахметова организовал в местном ячейке "ЯМариуполь", сообщили в пресс-службе Фонда.

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По словам Ирины, дети, им 12 и 6 лет, довольно быстро смогли адаптироваться к другому городу. Свою роль в этом сыграла возможность посещать центр для переселенцев, в том числе и по праздникам.

"Каждый год Фонд Рината Ахметова обязательно поддерживает детей. Они довольны и в восторге, особенно младший ребенок. А я очень благодарна, потому что ни один Фонд так не заботится о детях Донбасса", — рассказывает Ирина Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

И уточняет, что на подобных мероприятиях лично для нее важна возможность почувствовать, что ты находишься рядом со своими, с родными.

История Ирины из Мариуполя – здесь.

Новогодняя акция Фонда Рината Ахметова – одно из направлений программы "Ринат Ахметов – Детям", которая системно оказывает всестороннюю помощь юным украинцам. За время работы Фонд поддержал 5 млн детей. "Ринат Ахметов – Детям. Помощь, которая дарит завтра".

Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже более 120 тысяч историй. Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.